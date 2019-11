Dragon Ball Super ha demostrado que Goku y Vegeta están lejos de ser los personajes más poderosos del universo. Los Dioses de la Destrucción tienen en sus manos el destino de planetas enteros, algo que Goku no puede ni imaginar. No obstante, tarde o temprano, Goku será capaz de vencer a una de estas deidades y sería apto para gobernar un universo entero. Lo genial es que artistas independientes han hecho bocetos de cómo sería la apariencia de Goku en caso de aceptar la divinidad.

Un artista en Reddit compartió un diseño de Goku, protagonista de Dragon Ball Super, como Dios de la Destrucción. El vestuario es casi idéntico al de Bills, la deidad que gobierna en el Universo 7, pero con detalle importante: Goku aparece con el cabello gris, es decir, con el Ultra Instinto activado.

¿Será determinante dominar el Ultra Instinto, una fase de pelea introducida en Dragon Ball Super, para que Goku sea apto para el papel de Dios de la Destrucción?

Recordemos que en el cierre de Dragon Ball Super, precisamente en el Torneo del Poder, Goku sorprendió a los Dioses de la Destrucción por su capacidad de pelea. Además, pudo dominar el Ultra Instinto en un momento crítico en el que el destino del universo estaba en sus manos.

Dragon Ball Super: Broly | Sinopsis

Tras el Torneo de Poder, un saiyan al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Esta es la historia de Broly, un saiyan sin límites…

La paz ha regresado una vez más a la Tierra después del Torneo de Poder. Tras descubrir que en los diferentes universos hay seres increíblemente poderosos que aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces, un día, un saiyan llamado Broly al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Pero se suponía que los saiyans habían quedado prácticamente extinguidos en la destrucción del Planeta Vegeta, así que, ¿qué está haciendo este en la Tierra? Incluso Freeza, de vuelta del infierno, se ve involucrado en este encuentro entre tres saiyans que han seguido destinos completamente diferentes y que no tarda en convertirse en una feroz batalla contra un guerrero que no parece tener límites.