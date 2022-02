Dragon Ball Super tiene un nuevo estreno. A través de la revista V-Jump y la web Manga Plus, Toyotaro compartió un nuevo episodio del manga, en donde por fin se resuelve el destino de Granola, el último superviviente de la raza Cereal. Este personaje era uno de los más fuertes del universo pero no pudo enfrentar a Gas.

El hermano de Elec Heata se ha transformado en un poderoso luchador gracias a las esferas del dragón y con solo un movimiento pudo inmovilizar a Granola. En el capítulo 81 del manga se ve como le rompe ambos brazos y le daña los ojos.

Elec es quien le da el último golpe: le dispara en el estómago y así lo saca del combate. Por este motivo, Goku debe ingresar en el combate para poder ganar un poco de tiempo antes de que sea muy tarde.

Al mismo estilo del Torneo de Poder, Vegeta le entrega lo que le resta de ki y así kakaroto logra activar una vez más el Super Saiyan Blue. Ahora, la gran pregunta es quién es el más fuerte del universo, Goku o Gas.

¿Gas no siente el ki de Goku?

Todo parece indicar que Granola y Gas no han estado al mismo nivel de los dioses. Ninguno pudo sentir el ki de Goku cuando utilizó el Ultra Instinto. Recordemos que en el inicio de Dragon Ball Super, los saiyajins que no habían alcanzado el Super Saiyan Dios (la versión de cabello rojo) no podían sentir el ki de Bills.

De la misma forma, cuando Goku utiliza su nivel de poder más alto, Gas no puede luchar contra él. No mide el poder de su rival y es demasiado rápido.

