Dragon Ball Super: Goku hace realidad el temor más grande de Jiren [AVANCE]

El capítulo 129 de Dragon Ball Super no se estrenó el sábado pasado, ya que FujiTv programó la Maratón de Tokio para reemplazar, solo por este día sábado, el nuevo capítulo del anime, donde veremos la próxima semana la gran pelea del siglo: Goku vs. Jiren.



​Para compensarlo, Toei Animation publicó en la cuenta oficial de YouTube un nuevo video. Se trata de un avance extendido del capítulo 129 de Dragon Ball Super, donde vemos que Goku y Jiren utilizarían toda su fuerza al ser los últimos en pie del Torneo de Poder.



​Lastimosamente, Goku no sería suficiente con el Ultra Instinto, cayendo contra Jiren en el último minuto del torneo. Sin embargo, una nueva oleada de energía haría que despierte el siguiente nivel: la dominación total del Ultra Instinto, la Doctrina Egoista o, como lo llamó Akira Toriyama, el Super Saiyan White.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super: Jiren ve en Goku su más grande temor en el capítulo 129 (Foto: Toei Animation)

Viendo como Goku supera una vez más sus límites, Jiren vería en él su mayor temor: el ser superado por alguien más poderoso que él. ¿Será suficiente este nuevo nivel de Goku para derrotar a Jiren? ¿O el mejor luchador de las Tropas del Orgullo ganará la batalla? Esto lo veremos en los próximos capítulos de Dragon Ball Super.