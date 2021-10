No cabe duda que el anime Dragon Ball Super es uno de los más populares del momento. Desde el 2018 que Toei Animation no estrena un capítulo en televisión; no obstante, los fans se mantienen atentos a todas las actualizaciones ya que la historia no ha terminado. Actualmente, la trama se desarrolla la saga de Granola en el manga de Toyotaro.

Como es de esperarse, la productora no ha abandonado el proyecto, sino que trabaja en la sombras en una nueva película. Esta llevará el título de “Dragon Ball Super: Super Hero” y se centrará en una historia posterior al Torneo de Poder y el regreso de Broly.

Curiosamente, en las primeras imágenes de la cinta se logró ver a algunos personajes que han crecido. Lo cual despertó la curiosidad sobre en qué momento de la historia se centrará esta nueva trama.

Akio Iyoku, editor de Shueisha, aclaró que esta película se encuentra en un momento posterior a los 10 años de la primera intervención de Majin Buu. A Pan, por ejemplo, se ve mucho más crecida y entrenando para dominar el Super Saiyan.

Esta situación, ha puesto también sobre la mesa la duda acerca de si Trunks y Goten crecerán para esta nueva película. Por lo pronto, estos personajes han mantenido un perfil bajo como secundarios.

