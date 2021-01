Habían varias pistas para creer que Granola no es el antagonista principal del nuevo arco de Dragon Ball Super. Su apariencia humana no hilaba con la monstruosidad de grandes villanos como Majin Buu, Freezer y Cell. Ahora que se filtraron nuevas viñetas del manga, podemos asegurar que Granola es un personaje más complejo y no tan solo un enemigo más de los Guerreros Z.

Nuevas escenas del episodio 68 de Dragon Ball Super muestran a Granola llevando los restos de Androide 73 -el cual guarda los datos de la pelea entre Moro y Goku- al líder de una banda criminal. No se sabe con precisión para qué quieren los datos del androide, pero sí se revela que Granola es un cazarrecompensas que busca vengarse de Freezer por la destrucción del planeta Cereal.

Ahora, el caos provocado por el Ejército de Freezer en Dragon Ball Super hace que Granola trabaje con esta nueva banda criminal, a pesar de los maltratos y abusos. A Granola parece no interesarle y es capaz de seguir aguantando con tal de que conseguir más aliados en su campaña contra Freezer.

La banda criminal que ordenó a Granola el robo de los datos de 73

Lo que queda claro, entonces, es que Granola solo quiere liquidar a Freezer y es capaz de hacer lo que sea para lograr su objetivo. El problema con esto último es que entregó los datos del Androide 73 a una banda criminal cuyo objetivo aún es incierto. Es probable que utilicen los datos de 73 para crear un ejército imparable, tal como pensaba hacer Goichi al cierre del episodio 67. De ser así, Granola estaría cegado por la venganza al no haber previsto las consecuencias de sus acciones.

Todo apunta a que la banda criminal, cuya identidad es un misterio para los fans de Dragon Ball Super, sería el antagonista principal del nuevo arco. Habrá que esperar un poco más para saber qué tanto traman con los datos del Androide 73.

DRAGON BALL | Manga 67

El episodio 67 de Dragon Ball Super titula “Conclusión y...”, y el guión le pertenece a Akira Toriyama. La historia empieza con las felicitaciones a Goku tras derrotar a Moro, el antagonista principal de la saga.

Además del final del arco más reciente de Dragon Ball Super, el nuevo episodio resulta importante para el desarrollo de la historia de Uub -la reencarnación de Buu-, quien tuvo una actuación decisiva en medio de la batalla contra Moro.

Para no adelantarte nada, ingresa a este enlace para leer el episodio 67 del manga Dragon Ball Super. La traducción es responsabilidad de Antonio Heredia y la edición es de Mediabang.

