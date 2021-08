Dragon Ball Super sorprendió a los fans de Goku y Vegeta tras varios años sin novedades desde la saga GT. El anime salió al aire en 2015 y el último episodio se transmitió en 2018. Desde entonces, no hay ninguna novedad sobre el regreso del anime. Si estas dispuesto a revisar todos los episodios, o por alguna razón no has visto ninguno, deberás programarte para 131 entregas, de las cuales hay algunas que puedes evitar.

Si algo ha caracterizo a Dragon Ball Super, además de las evoluciones de Goku y la violencia de siempre a falta de argumento, es el relleno. ¿Cuántos episodios pueden saltearte para entender la trama sin problemas? De acuerdo con el portal Anime Fillet List, el anime tiene un total de 11% de relleno, por lo que los fans pueden evitar 14 episodios y seguir el hilo de la historia.

Ahora, de estar preparado para la maratón de Dragon Ball Super, te recomendamos no ver los episodios 4, 15, 42-46, 68-70 y 73-76. Estas entregas se centran en las historias de Pilaf, Mr. Satán e incluso el Gran Saiyaman. No hay dudas de que pueden llamar tu atención, pero no suman a la trama.

A diferencia de algunas series de shonen, Dragon Ball Super tiene un bajo porcentaje de episodios de relleno, por lo que los anteriores son los únicos que debes considerar. El resto de la serie es canon gracias al manga y algunas películas de anime.

DRAGON BALL SUPER | Canon y relleno

Episodios canon del manga

3 , 5-14 , 18-21 , 23-41 , 47-49 , 51 , 53-67 , 77 , 82-88 , 92-93 , 96-131

Episodios mixtos del manga (canon/relleno)

1-2 , 89

Episodios de relleno del anime

4 , 15 , 42-46 , 68-70 , 73-76

Episodios canon del anime

16-17 , 22 , 50 , 52 , 71-72 , 78-81 , 90-91 , 94-95

