Toei Animation cerró la emisión de Dragon Ball Super en marzo del 2018, pese a esto sigue siendo uno de los animes más populares. Toyotaro, el encargado del manga, hizo que las cosas no sean tan fáciles Goku y Vegeta en la nueva saga de la Patrulla Galáctica. Ambos saiyajins están enfrentándose a Moro para salvar la vida del universo.

Tan solo al iniciar esta nueva historia, Toyotaro reveló que la Patrulla Galáctica llegó a la Tierra para capturar a Majin Buu. Él sería el único capaz de derrotar a Moro luego de que lo hiciera miles de años atrás.

Recientemente, Dragon Ball Super compartió el capítulo 61 en el manga. Allí Vegeta mostró un nuevo poder con el cual puede robarle la energía a Moro y así revivir a sus aliados namekianos.

Goku y Piccolo, por supuesto, reaccionan alegres por este gran momento que pasa su compañero.

- ¿Te imaginabas que Vegeta pudiera mejorar tanto?, comenta Piccolo.

- No, la verdad es que no. responde Goku. No pensaba que fuera a aprender esa técnica y además ha aumentado bastante su poder.

- No solo es eso, responde el namekiano. Yo estoy sorprendido por su madurez.

Piccolo piensa que está limpiando su pasado (haber abusado de los namekianos). Ahora les devuelve la vida con su nuevo poder.

Dragon Ball Super: ¿qué piensa Goku sobre el nuevo poder de Vegeta?. (Foto: V-Jump)

El siguiente capítulo del manga de Dragon Ball Super se estrena el 20 de julio.

Dragon Ball Super: el plan secreto de Moro que llegaría en el capítulo 61 del manga

El Ultra Instinto de Goku dejó ser útil en el combate debido a que desgasta demasiado al protagonista. Ante el momento de desesperación, llegó Vegeta para salvar el momento. Gracias a los Yardrat ha aprendido una nueva técnica para despojarle el ki robado a Moro.

No obstante, el villano tiene un truco bajo la manga: se tragó a Androide 73 y ahora cuenta con un poder inimaginable. Pero ¿este es el plan final del villano? Todo parece indicar que el plan de Toyotaro no es luchar a puro músculo.

Recordemos que Androide 73 tiene la capacidad de robar tres técnicas y utilizarlas con todo su poder. Pues, por lo pronto, se desconoce las nuevas técnicas del villano ya que en su apariencia nueva lleva el tercer ojo del androide.