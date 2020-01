Dragon Ball Super: los androides 17 y 18 serían los encargados de acabar con Moro

El nuevo episodio del manga Dragon Ball Super revela que los androides 17 y 18 son inmunes a la magia de Moro, el nuevo villano del arco 'El prisionero de la Patrulla Galáctica, quien es capaz de absorber energía de sus rivales.

El capítulo 56 de Dragon Ball Super muestra a los Guerreros Z enfrentándose al ejército de Moro en la Tierra. Uno de los secuaces es el 73, un ser capaz de copiar y almacenar por tiempo limitado las habilidades de otros personajes cuando los toma por el cuello.

Cuando 73 activa el poder de Moro en su propio cuerpo, descubre que esta táctica no tiene efecto sobre los androides. Es así como ambos golpean a 73 sin problemas. Piccolo es quien explica esta situación.

Los androides después de golpear a 73 (Toyotaro)

Luego de que Androide 17 pregunta sobre si necesitan su ayuda, el guerrero namekiano responde: “No, a partir de ahora no podremos luchar sin ustedes. No sin un humano artificial que no tiene ki”.

Moro, desde su nave espacial, lamenta la situación, pero no se muestra preocupado ante la posibilidad de enfrentarse a alguien que no sea capaz de padecer los efectos de su magia oscura. ¿Será que el villano de Dragon Ball Super tiene un as bajo la manga? Al menos queda claro que hay una esperanza para Tierra gracias a estos seres sin ki.

DRAGON BALL SUPER | Regreso del anime

El nuevo anime de Dragon Ball Super podría adaptar la saga del manga ‘El prisionero de la Patrulla Galáctica’, en el que Moro es un poderoso villano capaz de absorber la energía de planetas enteros. Goku, Vegeta y Majin Buu se suman a Meerus, miembro de la Patrulla Galáctica, para detener a esta amenaza.