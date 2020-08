El capítulo 63 de Dragon Ball Super llegó a la revista V-Jump el pasado 20 de agosto. Este episodio por fin trajo el esperado combate entre Moro y Merus, el villano contra el ángel encubierto en la Patrulla Galáctica.

Hace unos días, este medio te contaba que Merus rompió las reglas de su raza debido a que aprendió mucho de la policía estelar. De ellos se llevó la idea de que siempre hay que luchar por las cosas que son justas.

Lamentablemente, este personaje desaparece al final del episodio y da pie a que Goku desate el Ultra Instinto perfecto. No obstante, en el mismo combate contra Moro se revela un detalle que pocos notaron.

Moro: No siento ninguna energía vital proveniente de ti. ¿La última vez que nos vimos estabas ocultando tu identidad? En realidad eres una especie de deidad, ¿no?

Esto es lo que explica el villano de esta saga de Dragon Ball Super. ¿Los ángeles no tienen energía vital? Esta es una de las posibilidades ante la afirmación de Moro; no obstante, hay otro detalle que se escapa.

Cuando Goku no había alcanzado el Super Saiyan Dios no sentía el ki de Bills. Necesitó ponerse a su nivel para pelear por primera vez. ¿Moro no tiene el mismo nivel que los dioses? ¿Esto quiere decir que Goku Ultra Instinto perfecto será muy superior al villano?

Todas estas preguntas encontrarán respuestas el 20 de septiembre, cuando se estrena el capítulo 64 del manga de Dragon Ball Super.