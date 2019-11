Dragon Ball Super: los rumores sobre el nuevo live-action de Disney no le gustaron a los fans.

Se acaba de cumplir una década del estreno “Dragon Ball Evolution”. Como todos sabemos, el live-action fue un completo fracaso, decepcionando a miles de fanáticos del anime. Ante esto, los fanáticos no se encuentran tan animados ante el posible interés de Disney.

Esto es lo que ha ocurrido minutos después de la publicación de We Got This Covered, medio que se encuentra convencido de que Disney se encuentra interesado en realizar una película del popular anime.

Como era de esperarse y debido a los antecedentes de la empresa, miles de fanáticos no tomaron la noticia de tan buena manera. Muchos seguidores de la franquicia de Akira Toriyama no pueden olvidar lo que fue “Dragon Ball Evolution” y con toda seguridad no desean más películas del anime,por parte de Disney.

Aquí algunas de las reacciones más comentadas:

Aún no se tiene la información confirmada del deseo de Disney por trabajar en una película de Dragon Ball, es así que si aún eres un fanático que no desea este live-action, puedes respirar tranquilo.