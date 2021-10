Los fans de Goku y Vegeta han estado atentos al panel de Dragon Ball Super en la comic Con de Nueva York. Los rumores indicaban que se compartirían nuevas imágenes de la cinta “Dragon Ball Super: Super Hero”, peor pocos se imaginaban que se presentaría el primer tráiler oficial.

Es muy pronto para conocer la trama de la cinta, pero este avance ya nos adelanta el regreso de una organización criminal que persiguió a Goku cuando era pequeño. Nos referimos a Red Ribbon o la Patrulla Roja.

Detalles del tráiler que no notaste

Tan solo al inicio se revela que llegará una nueva crisis a la Tierra, quizás causada por la Patrulla Roja. Uno de los mafiosos se reúne con el personaje de ojeras y traje morado para planear un presunto ataque.

Pues si prestas atención a su saco, en la parte de la solapa lleva el logo de la Patrulla Roja. Seguidamente, se revela que están tramando algo en las sombras para luego mostrar una enorme máquina que muestra imágenes de Goku, Vegeta y Majin Buu.

Por supuesto, nuestra atención normalmente está en la máquina, pero quizás no has notado que en la parte de abajo hay dos nuevos personajes: Gamma 1 y Gamma 2. Todavía no se sabe cuáles serán sus roles en la cinta, pero se cree que podrían copiar las técnicas de los saiyajins.

“Se lenta nuestro héroe”, se puede leer en uno de los frames y nos muestran a Gamma 2 en acción. No obstante, algunos fans creen que se trata de un engaño. Realmente, la heroína podría ser Pan, quien ya se entrena para dominar el super saiyan.

Finalmente, la comunidad ha notado de que el ataque a Piccolo se lleva a cabo en su casa. Cuando ocurre la explosión, se ve por un momento la morada del saiyajin.

Dragon Ball Super: los secretos del tráiler de la película “Super Hero”. (Foto: Toei Animation)

