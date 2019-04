Dragon Ball Super | El manga 47 enfrenta la magia y el poder contra la tecnología

Las últimas

[{"id":113003,"title":"Junior Ross abri\u00f3 el marcador y marc\u00f3 el segundo gol de Sport Boys en el Torneo Apertura [VIDEO ]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-boys-vs-pirata-fc-junior-ross-marco-segundo-gol-rosados-torneo-apertura-video-113003","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3b04b094de.jpeg"},{"id":112962,"title":"Rafael Nadal vs. Dominic Thiem: juegan por las semifinales del ATP Barcelona","categoria":"Tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/rafael-nadal-vs-dominic-thiem-vivo-semifinal-atp-barcelona-via-espn-nndc-112962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3ae8b56280.jpeg"},{"id":112965,"title":"No se hicieron da\u00f1o: Cantolao empat\u00f3 0-0 ante UTC en el Miguel Grau por la Liga 1 [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/cantolao-vs-utc-vivo-liga-1-estadio-miguel-grau-via-gol-peru-nndc-112965","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc39dd6dd854.jpeg"},{"id":112825,"title":"Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors: sigue el Juego 6 por los playoffs de la NBA desde California","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/clippers-vs-warriors-vivo-online-directo-playoffs-nba-juego-6-staples-center-angeles-california-nndc-112825","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3aaac28002.jpeg"},{"id":112968,"title":"Sport Boys vs. Pirata FC EN VIVO: rosados ganan 1-0 por la fecha 11 de la Liga 1 | EN DIRECTO","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sport-boys-vs-pirata-fc-vivo-online-directo-via-gol-peru-fecha-11-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-nndc-112968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc37b3e3123d.jpeg"},{"id":113002,"title":"Tabla de Posiciones EN VIVO: as\u00ed se ubican los equipos en el arranque de la Fecha 11 de la Liga 1","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-vivo-directo-ubican-equipos-fecha-11-liga-1-113002","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc39dd513d95.jpeg"},{"id":112999,"title":"Kendall Jenner hace graciosas muecas con la boca en un 'post' de Instagram que acumul\u00f3 m\u00e1s de 3 millones de 'likes'","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-kendall-jenner-moon-producto-ig-viral-celebs-celebridades-fotos-nnda-nnrt-112999","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3a4d57d8a1.jpeg"},{"id":113000,"title":"Medidas desesperadas: el intento del Rayo Vallecano para que Ra\u00fal de Tom\u00e1s juegue ante Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-rayo-vallecano-raul-tomas-equipo-rayista-juegue-liga-santander-espana-113000","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3a83108aa1.jpeg"},{"id":112909,"title":"Defensor que lesion\u00f3 a Hirving Lozano revel\u00f3 conversaci\u00f3n que sostuvieron en el vestuario","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/hirving-lozano-freek-heerkens-disculpo-chucky-lesion-nndc-112909","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3a672b1ec0.jpeg"},{"id":112998,"title":"Spider-Man: Far From Home: fecha de estreno en Per\u00fa, Estados Unidos, M\u00e9xico, Espa\u00f1a y otros pa\u00edses del mundo","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-fecha-estreno-mexico-espana-estados-unidos-peru-argentina-chile-colombia-nnda-nnlt-112998","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3a342029a0.jpeg"},{"id":112997,"title":"Dragon Ball Super | El manga 47 enfrenta la magia y el poder contra la tecnolog\u00eda","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-47-enfrenta-magia-tecnologia-112997","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/24\/5cc0c15c72458.jpeg"},{"id":112811,"title":"\u00a1Conectados desde Morelos! Morelia vs Tijuana juegan v\u00eda Azteca 7 por el Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-vs-tijuana-vivo-azteca-7-directo-clausura-liga-mx-2019-online-univision-deportes-morelos-minuto-minuto-nndc-112811","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc33a2b8a98b.jpeg"},{"id":112995,"title":"\u00a1Alerta 'Colorada'! Paolo Guerrero, desconvocado por el Internacional para debut en el Brasileirao","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-paolo-guerrero-desconvocado-lesion-debut-brasileirao-nndc-112995","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc39dff7c7e8.jpeg"},{"id":112996,"title":"As\u00ed fue la aparici\u00f3n de Batman en el cap\u00edtulo final de \"Gotham\" | FOTOS Y VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/gotham-aparicion-batman-capitulo-final-serie-fotos-video-nndc-112996","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc39d068730a.jpeg"},{"id":112960,"title":"\u00a1Homenaje a un grande! Pumas cambiar\u00e1 de escudo en su camiseta en honor a Juan Jos\u00e9 Mu\u00f1ante","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-unam-juan-jose-munante-sera-homenajeado-camiseta-especial-liga-mx-mexico-nndc-112960","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc36e69bb240.jpeg"},{"id":112990,"title":"\u00a1Tremendo dolor de cabeza! Guardiola pierde a una de sus figuras para la pr\u00f3xima temporada","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-nicolas-otamendi-seguira-guardiola-busca-equipo-fichajes-2019-112990","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc39a9bb8f91.jpeg"},{"id":112609,"title":"Tigres vs. Puebla EN VIVO: Mira el minuto a minuto del partido por el Clausura 2019 de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-puebla-vivo-fecha-16-clausura-2019-liga-mx-minuto-minuto-estadio-cuauhtemoc-via-azteca-deportes-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-mexico-nnda-nnrt-112609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/24\/5cc079bb4b9ca.jpeg"},{"id":112991,"title":"\u00a1Con Paolo Guerrero! Internacional cumpli\u00f3 el 'challenge de cabecitas' antes de enfrentar a Alianza Lima [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/internacional-paolo-guerrero-club-brasileno-cumplio-challenge-enfrentar-alianza-lima-video-nndc-112991","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc391d2b43fa.jpeg"},{"id":112994,"title":"Apex Legends | Respawn deja de lado Titanfall y se centra en su Battle Royale","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-respawn-deja-lado-titanfall-centra-battle-royale-112994","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4c25c37dfb.jpeg"},{"id":112773,"title":"Colo Colo vs Antofagasta EN VIVO: se miden v\u00eda CDF Premium por la fecha 10 del Torneo Nacional de Chile","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-antofagasta-vivo-torneo-nacional-chile-directo-cdf-premium-fecha-10-online-canal-13-nndc-112773","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc278fde2230.jpeg"},{"id":112993,"title":"Avengers Endgame: \u00bfpor qu\u00e9 la escena del ascensor con el Captain America es tan ic\u00f3nica en los c\u00f3mics?","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escena-ascensor-iconica-comics-captain-america-hail-hydra-nnda-nnlt-112993","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc394969e31f.jpeg"},{"id":112992,"title":"El Huawei P30 Pro recibe su primera actualizaci\u00f3n para mejorar su c\u00e1mara y su pantalla","categoria":"Tecnolog\u00eda","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-p30-pro-recibe-primera-actualizacion-mejorar-camara-pantalla-112992","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc39085bc4dc.jpeg"},{"id":112802,"title":"Gracias y hasta pronto: Alianza Lima oficializ\u00f3 la salida de Miguel \u00c1ngel Russo","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-oficializo-salida-miguel-angel-russo-cuadro-intimo-112802","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbfc83e0765d.jpeg"},{"id":112764,"title":"Tigres vs Puebla EN VIVO: se enfrentan por el Clausura 2019 Liga MX fecha 16 | Azteca Deportes","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-puebla-vivo-azteca-deportes-liga-mx-clausura-2019-televisa-estadio-cuauhtemoc-fecha-16-nndc-112764","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc273b92e399.jpeg"},{"id":112983,"title":"Noche negra en Par\u00eds: estrella del PSG se lesion\u00f3 en entrenamiento y es duda para final de Copa de Francia","categoria":"Francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/psg-vs-rennes-kylian-mbappe-perderse-final-copa-francia-francia-ligue-1-112983","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc38cf70499a.jpeg"}]