Dragon Ball Super: Masaki Sato, antiguo animador de la serie, ha confirmado el regreso del anime.

Nuevas noticias relacionadas a la franquicia Dragon Ball han llegado a la comunidad. En las últimas horas, ha comenzado a circular un rumor que todos los fanáticos de Goku y compañía no se pueden perder.

Masaki Sato, animador de la franquicia por los años 90 brindó una entrevista donde habló sobre su presente y también sobre su opinión sobre el arco actual de Dragon Ball Super.

El animador no dudó en responder todas las preguntas hechas por un entrevistador español. Fue en el evento Japan Expo Sud donde se le preguntó sobre la vuelta del anime de Dragon Ball Super. Sato, respondió lo siguiente:

“He escuchado muchas historias sobre la secuela de Dragon Ball, pero todavía no sabemos en qué formato se lanzará, puede que sea una serie de TV o una película. Pero sí os puedo asegurar una cosa, van a trabajar de nuevo en la licencia”.

Como has podido observar, Toei Animation se encuentra en planes para empezar a producir una nueva serie de Dragon Ball Super. Aún no sabemos si se trata de una serie o película; sin embargo, hay un largometraje confirmado pero no se ha precisado si seguirá la historia de la serie o contará una nueva.

Por otro lado, Akira Toriyama se encuentra trabajando en una nueva historia de la serie desde hace unos meses. Toriyama no quiso brindar más detalles y espera sorprender a miles de fanáticos que se encuentran ansioso por la vuelta de la serie animada.