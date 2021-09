Dragon Ball Super: Monite estaría ocultando este secreto a Granola

El episodio 76 de Dragon Ball Super ya está disponible en Internet y cierra con una gran pregunta sobre los acontecimientos que ocurrieron en el Planeta Cereal hace 40 años, cuando un grupo de Ozarus -Bardock, el papá de Goku, entre ellos- atacaron a la población por órdenes de Freezer. Quien sabe la verdad de todo lo ocurrido es Monite, quien tuvo la edad suficiente para recordar los acontecimientos, mientras Granola era tan solo un niño.

Luego de la ardua pelea entre Granola y Vegeta, Goku estaba dispuesto a intervenir hasta que apareció Automil, la nave de Granola con inteligencia artificial, con Monite en su interior, el último namekiano con vida en el Planeta Cereal. Monite baja de la nave y pide que detengan la pelea de una vez por todas, porque los Saiyajins fueron quienes salvaron a Granola.

El episodio cierra con ese cliffhanger, por lo que no tenemos ni idea de qué es lo ocurrió por aquel entonces hasta la publicación del episodio 77 de Dragon Ball Super. El detalle es que ahora sabemos que Granola no estuvo solo durante el asedio de los Ozarus, sino que estaba acompañado de su madre, quien hasta el momento no aparece en el manga y suponemos que murió en el ataque de los monos gigantes.

DRAGON BALL SUPER | Monite habló del pasado

Monite revela la verdad sobre lo ocurrido en el Planeta Cereal

La gran pregunta es por qué Monite guardó silencio si es que sabía que Granola podía meterse en problemas por una venganza sin sentido, más aún si la situación se tornó crítica tras convertirse en el ser más poderoso del universo, un deseo que le costó como 150 años de esperanza de vida.

¿A qué juega Monite? Lo más probable es que la razón del silencio tenga que ver con la madre de Granola. Por lo pronto, solo sabemos que Bardock es responsable de que él esté con vida, pero no se menciona a la madre y quizá sea el sacrificio de ella lo que Granola recuerda con tanto rencor, pero desconoce que Bardock operó para salvar su vida.

Las cosas recién las tendremos claras en el episodio 77 de Dragon Ball Super, el cual se lanzará a fines de octubre.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.