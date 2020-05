Toyotaro tomó el control del manga de Dragon Ball Super a finales del 2018. Cuando finalizó la saga del Torneo de Poder inició de la Patrulla Galáctica. Como era de esperarse, en estos últimos capítulos ha regresado el Ultra Instinto.

Quien se da cuenta en qué consiste el ataque de Goku es Jaco, miembro de la Patrulla Galáctica en Dragon Ball Super. Él explica a Gohan y Piccolo que Goku se ha vuelto tan poderoso que puede agredir a sus rivales con el uso del viento.

El protagonista de Dragon Ball Super empieza lanzando puñetes al aire mientras Moro se cubre de los impactos. Jaco precisa que “es la presión del viento, probablemente. Está moviendo los puños muy rápido y atacando con la presión del viento”.

Llama la atención que Moro tenga ese calificativo para la nueva técnica aprendida por Goku en Dragon Ball Super. Lo curioso es que estaba teniendo efecto hasta que Moro se da cuenta que la rapidez es la clave en la nueva transformación de Goku.

Goku empleando el viento para atacar a Moro

Esperemos que esta nueva técnica vuelva a aparecer en Dragon Ball Super, debido a que se trata de algo tan sutil como insólito en el universo creado por Akira Toriyama.

DRAGON BALL SUPER | Live-action

Ha surgido un nuevo rumor que implicaría una nueva producción de la franquicia. Disney tendría pensado hacer una serie live action del anime para su nueva plataforma de streaming Disney+.

Según We Got This Covered, la industria del Ratón desea situar su producción en Vegeta, el Príncipe Saiyajin. Eso quiere decir que el spin-off se ubicaría después entre la primera y segunda película.