El episodio más reciente del manga Dragon Ball Super revela más detalles sobre el arco de ‘Granola el superviviente’. Ahora, ya tenemos una idea clara sobre para qué servirán los datos del Androide 73 que Granola robó de la base de Goichi.

El capítulo 68 de Dragon Ball Super muestra Granola en la base del Planeta Hiita. Elec, el líder de la banda que ordenó a Granola el robo de los datos de 73, explica que no necesitan de un ejército ni de la fuerza para dominar el universo.

Luego de que Granola preguntara si Elec pensaba clonar el poder del Androide 73, tal como pensaba hacer Goichi, este le contesta que su objetivo es otro.

Elec explica el poder de la información (Shueisha)

“Hiita no es un lugar militar. Cuando necesitaremos un ejército, lo compramos con dinero. No hay nada que no puedas conseguir con dinero en este mundo (...) Controlar a la gente con poder militar es algo que se hacía hace mucho. Los más poderosos del universo ahora son los que tienen dinero e información”, señala Elec en Dragon Ball Super.

Luego precisa que en Androide 73 hay mucha información, por lo que lo hace valioso a la hora de venderlo. Aún se desconoce el valor o el interés que habría detrás de estos datos, pero todo indica que el principal comprador de 73 es Snow, uno de los villanos que aún no hemos visto en Dragon Ball Super.

DRAGON BALL SUPER | Manga 68 en español

¡Hasta que llegó la hora! El capítulo 68 del manga Dragon Ball Super ya está disponible en español. Puedes leer la primera entrega del arco ‘Granola el sobreviviente’ en la página oficial de Manga Plus.

Haciendo clic en este enlace podrás acceder al episodio más reciente de Dragon Ball Super, el cual empieza con la destrucción del planeta Cereal a manos de los Ozarus, comandados por el Ejército de Freezer.

La importancia del episodio 68 de Dragon Ball Super es conocer la identidad el antagonista principal del arco ‘Granola el sobreviviente’. Como ya se ha revelado en los bocetos, Granola es contratado por una banda criminal para robar los datos de 73. A pesar del maltrato y los abusos, Granola sigue trabajando con dicha banda para acabar con Freezer y sus secuaces.

