Dragon Ball Super: Jiren tendría un pasado menos traumático en el manga, estas son las diferencias

Dragon Ball Super llegará a su fin en el capítulo 131 en marzo. Goku y Jiren se enfrentarán a muerte en el Torneo de Poder, ya que el primero parece haber dominado el Ultra Instinto, mientras que el segundo ahora tiene un contrincante a su nivel. El personaje del Universo 11 ha despertado gran interés de los fans pero su historia se ha tratado muy poco en el anime.

La presentación del pasado de Jiren en Dragon Ball Super tuvo una duración de no más de cuatro minutos. En este tiempo, Vermoud relató el asesinato de sus padres y su sed de poder que lo impulsó a ser el más fuerte. Pero lo que realmente importa no es el origen de su poder sino el motivo de su participación en el Torneo de Poder.

Como se puede ver en el manga de Dragon Ball Super , Vermoud le cuenta a los Ángeles en el capítulo 30 que no él realmente no es tan malo como aparenta, no es capaz ni de matar a los villanos. Solo el uso de las Super Bolas del Dragon podría llegar a convencer a Jiren.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super - Manga. (Foto: Toyotaro)

En este otro capítulo se le ve con una personalidad totalmente diferente a la del manga de Dragon Ball Super. Las Tropas del Orgullo se presentan como un equipo que salva a los planetas del Universo 11. Jiren se le ve como un personaje servicial y no obsesionado con el poder como se le presentó en el anime.

Comenta Jiren: "No estoy en posición de defender a nuestro universo a costa de eliminar a otros" en el manga. Al parecer el anime ha tenido que cortar mucho de las historias de los personajes y Jiren es uno de los más afectados. Realmente no es el todopoderoso que se presentó en el Torneo de Poder sino un personaje mucho más profundo de Dragon Ball Super.