Dragon Ball Super: la pelea final contra Jiren se ve así en español latino por YouTube [VIDEO]

Hasta el momento Dragon Ball Super todavía no llega a los últimos episodios en versión del español latino; no obstante, esta no es una limitación para los fans, que ya compartieron el doblaje por YouTube.

Recordemos que en los últimos capítulos estrenados se reveló que Androide 17 y Freezer seguían en la arena del Torneo de Poder. Ambos se sumaron a Goku para poder vencer al poderoso Jiren y así obtener el ansiado deseo de las Esferas del Dragon.

El usuario Ronald Suconota realizó un montaje de diálogos al épico combate contra el más poderoso del Universo 11. Tuvo que conseguir frases similares de Freezer, Krilin y otros personajes de Dragon Ball Super para poder concluir este trabajo por YouTube.



En otras noticias, te recordamos que la película de Dragon Ball Super confirmó a Broly como villano. El 14 de diciembre se estrenará en Japón y en América Latina se espera para el 24 de enero del 2019.