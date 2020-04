En el 2015, se estrenó Dragon Ball Super con nuevas historias para Goku y Vegeta. Akira Toriyama anunció que lo sucedido en Dragon Ball GT qudó fuera del canon oficial, incluyendo al Super Saiyan 4.

Tres años duró la emisión del anime en la televisión japonesa. La trama se cerró con el deseo de Androide 17 a Super Shen Long cuando el universo 7 ganó el Torneo de Poder. En marzo del 2018 finalizó oficialmente la emisión de la serie.

Recién a finales de ese año, Toyotaro dio inicio a la siguiente saga “El prisionero de la Patrulla Galáctica” en el manga. Por supuesto, los fans se han preguntado si es momento de darle más protagonismo a los demás guerreros z en estas sagas.

En los capítulo 55, 56 y 57 se le dio especial atención a Piccolo, Gohan, Krilin y otros personajes secundarios. Los secuaces de Moro llegaron a la Tierra para robar los recursos antes de que sea destruída.

En el último capítulo Goku llegó al rescate de sus amigos y sorprendió a todos con el Ultra Instinto. Su velocidad no ha sido detectada por Gohan y Piccolo; fue este último quien compartió una opinión similar a la de los fans: “da igual cuanto entrenemos, si no podemos proteger la Tierra no tiene sentido”.

Cada vez se vuelven más inútiles los amigos de Goku para la historia y Akira Toriyama o realiza cambios a su historia. Habrá que esperar si Toyotaro tienes planes de cambiar esta tendencia.