Aquellos que vieron Dragon Ball Super desde el inicio saben que el pez oráculo fue el que dio inicio a todo lo que vimos en el anime. Fue él quien tuvo el sueño del Super Saiyajin Dios y obligó a Bills a visitar la Tierra.

El objetivo inicial era eliminar este planeta pero cambiaron de opinión cuando probaron la comida. Pues al igual que el inicio del anime, la saga de Granola ha comenzado con una predicción de este pez.

Al final del episodio 68, en donde se presentan más detalles acerca de la historia de Granola, se anuncia algo terrorífico: “Pronto nacerá... el guerrero más fuerte del universo”, comenta el pez en su sueño.

Pero por qué nadie se aleta de esta declaración del oráculo. Las teorías indican que no ya hemos visto a personajes terroríficos como Broly o Jiren y nada malo ha sucedido. Posiblemente, se hace referencia al regreso del saiyajin legendario al canon de la historia.

Quizá lo peor que podría ocurrir es que Freezer evolucione una vez más y se cree una nueva saga contra este personaje. Recordemos Granola se acaba de enterar de que este villano ha revivido y ahora va por venganza.

Dragon Ball Super: ¿por qué la última predicción del pez oráculo no preocupa a Goku? (Foto: Manga Plus)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

Dragon Ball Super: teoría habría descubierto la edad real de Granola, el superviviente

Vayamos a lo más básico de lo exhibido hasta ahora en el manga Dragon Ball Super. Si Granola sobrevivió al ataque de los Ozarus, y especialmente de Bardock, eso significa que Goku y Granola son contemporáneos. El manga no precisa si Granola era un bebé o no cuando ocurrió el asedio, pero sí está claro que tuvo la edad suficiente como para acordarse del trauma, es decir, a partir de los tres años para adelante. También podemos suponer que tiene mucha más edad y que los ceresianos tengan la habilidad del envejecimiento prolongado, pero eso es algo que aún no está confirmado.

Teniendo en cuenta que Granola no luce envejecido y suponiendo que el ataque de los Ozarus fue interrumpido por orden de Freezer, porque ese mismo día decidió exterminar a todos los Saiyajins, Granola y Goku tendrían la misma edad.

De acuerdo a la cronología oficial de Dragon Ball, Goku nació en el planeta Vegeta en el año 737. En el año 780 aparecen Goku Black y Zamasu, y el Torneo de Fuerza. Goku tendría para aquel entonces 43 años. Un año después, en 781, aparece Moro, por lo que la edad aumentaría a 44 años.

La saga de ‘Granola el superviviente’ en Dragon Ball Super empezaría un año después, en 782, por lo que Goku -y también Granola- tendría entre 44 y 45 años.