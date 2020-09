Dragon Ball Super no se detiene ni por la pandemia. Toyotaro, el mangaka, no pausó las publicaciones de la saga del ’Prisionero de la Patrulla Galáctica tras el brote del virus, así que Goku y Vegeta no han tenido descanso desde el Torneo de Poder.

En esta nueva historia del manga, Moro se ha convertido en el nuevo villano ya que cuenta con la habilidad de robar el ki a sus enemigos y planetas. Con su ejército ha llegado a la Tierra y promete eliminar a todos los guerreros Z.

Tras haberse fusionado con Androide 73, Goku y compañía quedaron derrotados y llegó el momento de Merus. Así es, en el capítulo 63 del manga de Dragon Ball Super por fin se ve el verdadero poder de los ángeles.

Por supuesto, el villano se percata que no es un ser normal sino una deidad y que no puede sentir su energía. Lamentablemente, Merus solo aguanta unos segundos en el combate ya que muere por haber roto las reglas de su raza.

Predicciones del capítulo 64 del manga de Dragon Ball Super

Estas son algunas de las posibles salidas que encontrará el manga tras la terrible situación que se vive en la Tierra. Recordemos que el capítulo ha programado su publicación para el 18 de septiembre y estará traducido al español el 19 de este mes.

Goku Ultra Instinto Perfecto

La última viñeta del manga se vio que Goku está despertando un poder de su interior. Posiblemente, Dragon Ball Super traiga de regreso el mismo poder que pudo someter a Jiren en el Torneo de Poder.

Esta versión de Goku todavía no regresa en la historia canon pero sí ha tenido participaciones en el anime alternativo Dragon Ball Heroes.

Las esferas del dragón vuelven a salvar el día

Todas las sagas de Dragon Ball acaban con el deseo a las esferas del dragón para que todo regrese a la normalidad. ¿Una vez más veremos que Bulma las oculta? ¿Será posible que las esferas del dragón de la Tierra pueda restaurar la vida de los planetas eliminados por Moro?

Quizás no sea suficiente el poder de Sheng Long y tengan que recurrir a Super Sheng Long para revertir las acciones de Moro.

Vegeta Ultra Instinto Perfecto entra en acción

No cabe duda que Toyotaro tiene cierta preferencia por Vegeta por encima de Goku. En la batalla final por fin podríamos ver una colaboración entre ambos saiyajins dominando por completo el Ultra Instinto, al mismo estilo de la última película de My Hero Academia.

El despertar de Gohan

Hasta el momento, Dragon Ball Super se rehúsa a traer de regreso a quien fue el saiyajin más fuerte de todos: Gohan. Este personaje no ha logrado alcanzar el Super Saiyan Dios ni la versión Azul pese a que fue el primero en la historia del anime en llegar al saijan 2.