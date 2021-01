La más reciente publicación del manga Dragon Ball Super ha revelado que Elec, el líder de los Heeters, es el principal antagonista del arco ‘Granola el superviviente’; sin embargo, él no está interesado en la fuerza, sino simplemente en el control de información. Entonces, ¿cómo podrá hacerle frente a Goku y Vegeta?

En el episodio 68 de Dragon Ball Super, Elec cuenta a Granola su objetivo tras el robo de los datos del Androide 73. “Controlar a la gente con poder militar es algo que se hacía hace mucho. Los más poderosos del universo ahora son los que tienen dinero e información (...) El que tenga más información será el que controle el universo”, señaló.

Más adelante, el nuevo personaje de Dragon Ball Super revela que está interesado en saber la información que contiene el Androide 73. “Con esto por fin sabremos dónde está ese tal Zunho, el informante definitivo”, agregó.

Elec explica sus planes para dominar el universo (Shueisha)

Hasta este punto, queda claro que Elec no está interesado en la fuerza bruta, por lo que Goku y Vegeta no tendrían problemas para derrotarlo. Elec tampoco es tonto y sabe que necesita a un guardaespaldas para ejecutar todo su plan. Ya tiene uno con los Heeters, pero sabe que pronto no será rival para Granola y menos para Goku y Vegeta.

Esto nos lleva a una última opción, el Androide 73. Luego de que Elec acceda a los datos del androide, él se enterará de la existencia de Goku y Vegeta, así como de sus superpoderes. Esto motivaría a Elec a resucitar por completo a 73 para que opere bajo sus órdenes y mantenga en línea a los Guerreros Z. De esta manera, 73 pasaría a ser el villano secundario de Dragon Ball Super bajo las órdenes de Elec, el antagonista principal.

DRAGON BALL SUPER | Episodio 69

El capítulo 69 llegará el 19 de febrero, ya que el siguiente mes solo cuenta con 28 días en el calendario. Por otro lado, el capítulo 70 se publicará el 18 de marzo. Puedes leer el manga de Dragon Ball Super gratis en la web oficial de Manga Plus Shueisha.

