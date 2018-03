Fans de todo el mundo ya esperan que llegue el sábado para el estreno de Dragon Ball Super. Goku, Jiren y Freezer son los únicos que quedan en la arena del Torneo de Poder, y el último podría tener su momento de heroicidad en el final del anime.

Solo 24 horas de vida se le otorgaron a Freezer para representar al Universo 7 en el Torneo de Poder de Dragon Ball Super. Pero no ha llegado a estas instancias del combate por nada, hay un trato de por medio que podría poner en riesgo a la tierra. Goku prometió que de ganar, buscaría las Esferas del Dragon de la tierra para revivirlo.

Lo más probable es que Goku espere que el ex villano cambie sus objetivos destructivos como Vegeta y se una a su equipo. No obstante, hasta el momento no se ha demostrado una pizca de piedad de parte de Freezer, inclusive quiso traicionar a su Universo para que este pierda.

No sería descabellado pensar de que Akira Toriyama tiene planeado cambiar completamente la personalidad de Freezer, pero con tan solo dos episodios de Dragon Ball Super por venir, los fans creen que no habrá espacio para redenciones.

La presciencia de Freezer ya se confirmó para la película que llegará el 14 de diciembre de este año. Pero el creador de Dragon Ball Super comentó que él no será el villano al que deberán enfrentar, posiblemente Goku y el ex villano tendrán que unir fuerzas una vez más para salvar sus existencias.