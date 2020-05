Hay cosas que no quedan claras en Dragon Ball Super. El nuevo episodio del manga da cuenta de un fallo argumental sobre el ki de Goku: se ha vuelto tan poderoso que es imperceptible en la Tierra, pero sí pudo ser captado por Vegeta desde el planeta Yardrat.

Al inicio de la pelea entre Goku y Moro, el antagonista principal de Dragon Ball Super para la saga El prisionero de la Patrulla Galáctica, Piccolo le dice a los androides 17 y 18 que no puede sentir el ki de Goku Ultra Instinto.

No obstante, desde el planeta Yardrat, Vegeta mira al cielo y percibe que hay algo extraño en la energía del universo. Recordemos que él está en un nuevo entrenamiento con la poderosa raza que ha vuelto a la vida en Dragon Ball Super.

“Quién está luchando con él [Moro] es... Kakaroto, ¿eh?”, dice Vegeta.

Ahora, los fans de Dragon Ball Super se preguntan cómo Vegeta puede suponer esto si el ki de Goku no es percibible ni siquiera en la Tierra. A lo mucho pudo sentir el aumento de la energía Moro en plena pelea contra Goku, pero relacionarlo directamente con Kakaroto es algo que acaba siendo forzado.

DRAGON BALL | Live-action de Disney

Dragon Ball Evolution fue una de las producciones más criticadas por la comunidad de Dragon Ball. Han pasado 10 años desde su estreno, y parece que los fanáticos están listos para ver una nueva producción live action de la franquicia de Akira Toriyama.

Ahora, ha surgido un nuevo rumor que implicaría una nueva producción de la franquicia. Disney tendría pensado hacer una serie live action del anime para su nueva plataforma de streaming Disney+.

Según We Got This Covered, la industria del Ratón desea situar su producción en Vegeta, el Príncipe Saiyajin. Eso quiere decir que el spin-off se ubicaría después entre la primera y segunda película.