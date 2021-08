El manga Dragon Ball Super anda por el capítulo 74 y está más emocionante que nunca. Vegeta tiene una nueva evolución tras el primer encuentro contra Granola, una de las víctimas del ejército de Freezer hace cuatro décadas. Hay muchas dudas sobre la nueva versión de Vegeta. Al menos, queda claro cuál es el origen de tanto poder que veremos próximamente en la franquicia.

Luego de casi ser abatido por los ataques de Granola en el Planeta Cereal, Vegeta dijo “Qué divertido. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. No tengo que proteger ni salvar a nadie. Puedo simplemente concentrarme en el combate. Este es el mejor de los sentimientos”.

La frase del personaje de Dragon Ball Super hace referencia a lo que dijo el Dios de la Destrucción Beerus al Príncipe Saiyajin en un entrenamiento: “Mientras la duda pese sobre tu alma, este poder nunca será tuyo. Mientras estés atrapado por el pasado, nunca lograrás superar esto. Mi mente siempre está en la destrucción y nada más. Por eso no hay límite para mi poder”.

Queda claro, entonces, que el origen de la nueva evolución de Vegeta es el desprendimiento a su pasado, la liberación de la culpa por el destino de los Saiyajins a manos de Freezer. Vegeta da una pista de este cambio cuando explica a Granola que Goku y él no tienen la culpa por lo ocurrido en el Planeta Cereal hace 40 años, por lo que no deberían estar peleando por algo de lo que no son responsables.

Toppo es la clave para entender la transformación de Vegeta

Vegeta comienza a liberar el poder de los Dioses de la Destrucción, el mismo que usó Toppo en el Torneo de Poder. Hay que retroceder hasta los últimos episodios del anime para saber qué está sucediendo con el saiyajin.

Para poder eliminar a los demás universos, Toppo reveló que en el pasado fue candidato a Dios de la Destrucción y comenzó a utilizar todo su ki. En su pecho se marcó los símbolos de estos poderosos seres y su musculatura salió a relucir.

Como es de esperarse, Vegeta todavía no cuenta con los símbolos ya que no es un candidato sino que recién ha comenzado su entrenamiento.

