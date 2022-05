Hasta que ya era hora de recordarle a Vegeta que su orgullo en Dragon Ball Super no lo es todo. Una divertida escena del capítulo 84 del manga de Toyotaro muestra cómo Goku le cierra el pico a Vegeta para hacerle recordar que no puede juzgar a los demás sin tener en cuenta que él también es padre de familia.

Goku y Vegeta tienen poco tiempo para prepararse antes de que Gas regrese al Planeta Cereal para continuar su batalla en Dragon Ball Super, dando a los Guerreros Z la oportunidad de conversar mientras intentan dar sentido a la historia que aprendieron sobre la pelea entre Heeter y Bardock. El padre de Goku aprovechó la oportunidad para pedir un deseo a las Esferas del Dragón: que sus hijos “prosperaran”, lo que aparentemente salvó las vidas de Goku y Raditz de ser asesinados en el Planeta Vegita y llegar a la edad adulta.

Goku y Vegeta hablan sobre el orgullo saiyajin

Al escuchar esta historia, Vegeta no estaba emocionado del pasado de Goku. “Cht... No me puedo creer que haya sido tu padre quien me haya hecho darme cuenta de esto. Pero es más increíble que Raditz y tú sobrevivieran siendo unos críos gracias a las Esferas del Dragón. ¡Eso es jugar sucio! Y ¿qué es eso de que crezcan rápido y sanos...? Un Saiyan no consiente a sus hijos”.

En respuesta, Goku no se mordió la lengua y notó cómo el Príncipe Saiyajin se comporta con uno de sus hijos cuando se trata de malcriarlos: “Pero si tú estás siempre consintiendo a Bra”.

Vegeta inmediatamente se sorprende con esta sugerencia, creyendo que las dos instancias no son lo mismo en lo más mínimo, pero es un momento divertido en el que Goku puede hacer enojar al Príncipe de todos los Saiyajin.

¿Dónde leer el capítulo 84 del manga de Dragon Ball Super?

A través de la web Manga Plus, ya puedes leer el episodio 84 del manga. La historia inicia con la reconciliación de Goku y Vegeta con su pasado. Ambos coinciden en la conclusión: “el orgullo de una raza es aceptar si esencia y mantenerse fiel a sus convicciones”.

Seguidamente, salen de la casa de Monite debido a un ki que se acerca: Gas ha llegado a gran velocidad desde el espacio. Curiosamente, por primera vez, vemos a los dos saiyajin utilizando sus mejores técnicas juntos.

Vegeta vuelve a utilizar el Mega Instinto y Goku el Ultra Instinto.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.