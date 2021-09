Ya puedes ver la nueva cinta de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” en los cines. Se trata de una de las primeras películas de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y desde el inicio ya nos deja en claro que el protagonista será importante para la reforma del equipo de Vengadores.

Básicamente, Marvel da un salto al pasado para explicar la formación del equipo terrorista los Diez Anillos, los mismos que secuestraron a Tony Stark en la primera película del UCM. No obstante, no se centra la trama en occidente sino en un mundo que no conocíamos.

Hablamos de la otra dimensión, de la que proviene la hermana y madre de Shang-Chi. Allí, Marvel se ha tomado la libertad de añadir criaturas que no existen en la Tierra y le da más profundidad al UCM.

Por supuesto, la productora también ha introducido muchos elementos de comedia en la cinta para evitar de que se haga muy pesada para los espectadores. A actriz Awkwafina interpreta a Katy, la mejor amiga del protagonista, y se encarga de liberar tensión con sus sarcásticos comentarios.

Referencia a Dragon Ball Super en Shang-Chi

Goku no podía faltar en una cinta que hace referencia a la cultura asiática. Cuando Shang-Chi enfrenta a su padre, logra tomar control de los diez anillos y los hace girar a gran velocidad entre ellos.

Los anillos comienzan a absorber energía pero finalmente no es usado este poder por el protagonista. Luego de la escena de combate, Katy le hace una broma sobre que este poder es similar al Kamehameha de Dragon Ball Super.

