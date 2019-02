Dragon Ball Super | ¿Qué sucede realmente con Vegeta? Te explicamos por qué no perdió el Super Saiyajin Blue

¿Qué realmente sucede con Vegeta? El manga de Dragon Ball Super ha mostrado el desenlace de la pelea entre el Príncipe Saiyajin y Moro, un ser que es capaz de absorber la energía de planetas enteros. Varios medios de comunicación dieron por sentado que Moro le robó el poder de Super Saiyajin Blue a Vegeta. Esta información es parcialmente cierta, por lo que aquí te contamos con más detalle lo narrado en el manga.



El episodio 45 del manga de Dragon Ball Super, que actualmente atraviesa el arco 'El prisionero de la Patrulla Galáctica', muestra una dura pelea entre Moro y Vegeta en el planeta Nuevo Namek, donde el villano acudió para coleccionar las esferas del dragón.



Las cosas parecen ir con normalidad. Vegeta lucha con todas sus fuerzas y pasa a convertirse en Super Saiyajin Blue para tener una oportunidad contra Moro. Este último contesta con un conjuro de magia y hace que Vegeta "pierda" del SSB.



El detalle es que Moro no le arrebata el poder a Vegeta de convertirse en SSB, sino absorbe su energía para hacer que este no alcance el poder necesario para transformarse. Esto es explicado por un integrante de la Patrulla Galáctica: "Desafían a Moro sin conocer todos los hechos (...) Este señor Moro es capaz de arrebatar la energía de su oponente mientras lucha".



¡Entonces no es cuestión de preocuparse! No es que Vegeta haya perdido la capacidad de transformarse, solo que quedó debilitado sin darse cuenta y ahora no puede ser SSB para hacer frente a tan poderoso villano.

Dragon Ball Super | Manga 45 de Toyotaro Dragon Ball Super | Manga 45 de Toyotaro

"Ésta es la historia de un nuevo saiyajin. La Tierra vive en paz tras el Torneo del Poder. Luego de darse cuenta de que en los universos aún existen muchos peleadores fuertes por conocer, Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos niveles. Pero un día, Goku y Vegeta conocerán a un saiyajin de nombre Broly, uno al que nunca antes habían visto. Se suponía que los saiyajines habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta pero entonces, ¿qué hace éste en la Tierra? Este encuentro entre los tres saiyajines que han seguido diferentes destinos se convertirá en una estupenda batalla en la que incluso Freezer (que regresó del infierno) se verá atrapado".