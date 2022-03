Tendremos que seguir esperando. Por culpa de un hackeo a Toei Animation, la película Dragon Ball Super: Super Hero tuvo que retrasar su estreno programado para el 22 de abril en cines japoneses.

La productora de la franquicia Dragon Ball se percató del hackeo el pasado 6 de marzo y cerró de emergencia una parte de su sistema interno. El cese de operaciones afectó la productividad y la programación de Toei, por lo que tuvo que patear el estreno de Super Hero hasta nuevo aviso.

“Esto ha dificultado el trabajo en las producciones”, declaró Toei Animation en un comunicado oficial. Debido a esas dificultades, la compañía señaló que “no tiene más remedio que retrasar el estreno de la película. Para aquellos que esperan con ansias el estreno, lo sentimos mucho”.

Dragon Ball Super: Super Hero es la vigésima primera película de la franquicia Dragon Ball. A diferencia de las entregas canónicas anteriores, la película promete hace que Gohan y Piccolo sean quienes salven el día en vez de Goku y Vegeta, los personajes de siempre.

Dragon Ball Super: Super Hero no es el único anime afectado por el hackeo. Yahoo! Japan informó que Dragon Quest: The Adventure of Dai, Delicious Party Precure, Digimon Ghost Game y One Piece también pasaron por el retraso.

Solo queda esperar a que Toei Animation confirme la nueva fecha de estreno de Dragon Ball Super: Super Hero en los próximos días.

¿Dónde leer el capítulo 82 del manga de Dragon Ball Super?

Podrás disfrutar de Dragon Ball Super traducido en español a través del portal oficial de Shueisha: Manga Plus. Puedes ingresar al siguiente enlace para poder leer lo últimos episodios del manga.

También puedes acceder a la versión en inglés, en donde normalmente hay algunas traducciones diferentes de las habilidades y diálogos.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.