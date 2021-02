El episodio 68 del manga Dragon Ball Super empezó con la pesadilla de Granola, en la que vemos a los Ozarus de Freezer atacar el Planeta Cereal. Granola, quien estaba escondido en lo que parece ser una iglesia, es descubierto de pronto por Bardock. Allí acaba el sueño y también nuestras pista sobre quiénes son los otros Ozarus que acompañan al padre de Goku.

Bardock operaba junto a un escuadrón compuesto por Serypar, Toma, Panppukin, Toteppo y antiguamente Gine, la madre de Goku en Dragon Ball. Estos personajes aparecieron en originalmente en la película Dragon Ball Z: Bardock - The Father of Goku, por lo que no fueron consideraros canon hasta el estreno de Dragon Ball Super: Broly, donde pueden verse en la llegada de Freezer al Planeta Vegita.

El escuadrón de Bardock aparece en la película de Broly (Dragon Ball Super)

¿Será entonces que los demás Ozarus en el ataque al Planeta Cereal son los miembros del escuadrón de Bardock? Un dibujo hecho por Toyotaro mostró que el escuadrón de Saiyajins estaba en un planeta lejano cuando contacta con Leke, personaje que acompañaba a Bardock en el regreso al Planeta Vegita por orden de Freezer. Los fans creen que dicha orden fue lo interrumpió el ataque al Planeta Cereal y así Granola salió con vida.

Escuadrón de Bardock es eliminado por Dodoria (Toyotaro)

Entonces, los Ozarus que acompañaban a Bardock en el ataque al planeta de Granola no serían los miembros del escuadrón, sino posiblemente Leke y otros Saiyajins más que rendían cuentas a Freezer.

El episodio 69 de Dragon Ball Super se publicará el 19 de febrero.

DRAGON BALL SUPER | Manga 68 en español

¡Hasta que llegó la hora! El capítulo 68 del manga Dragon Ball Super ya está disponible en español. Puedes leer la primera entrega del arco ‘Granola el sobreviviente’ en la página oficial de Manga Plus.

Haciendo clic en este enlace podrás acceder al episodio más reciente de Dragon Ball Super, el cual empieza con la destrucción del planeta Cereal a manos de los Ozarus, comandados por el Ejército de Freezer.

La importancia del episodio 68 de Dragon Ball Super es conocer la identidad el antagonista principal del arco ‘Granola el sobreviviente’. Como ya se ha revelado en los bocetos, Granola es contratado por una banda criminal para robar los datos de 73. A pesar del maltrato y los abusos, Granola sigue trabajando con dicha banda para acabar con Freezer y sus secuaces.

