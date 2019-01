Dragon Ball Super | Toei Animation desmiente el desarrollo de nuevos episodios del anime

Toei Animation aclaró las cosas. La firma japonesa desmintió la información publicada en la NATPE Miami 2019 a través del portal ANN respecto al desarrollo de los nuevos episodios de Dragon Ball Super.



Toei Animation negó que "hayan anunciado o mencionado nuevos episodios de Dragon Ball Super (...) al menos, todo esto, no es cierto por el momento".



La aclaración de Toei Animation ha puesto en jaque varios medios especializados que confirmaron el desarrollo de los nuevos episodios de Dragon Ball Super desde hace varios meses, incluso con fuentes internas de la compañía.



Todo hace indicar que Toei Animation aún no quiere confirmar el desarrollo de los nuevos episodios de Dragon Ball Super hasta que la saga 'El prisionero de la Patrulla Galáctica' del manga esté concluida.



El comunicado de Toei Animation deja algo de esperanza al precisar que "al menos" no es cierto de momento, como quien espera un momento clave para anunciarlo por todo lo alto.