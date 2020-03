La muerte de Luis Alfonso Mendoza, el actor de doblaje que hizo de Gohan en Dragon Ball, conmovió a millones de fans. Toei Animation se sumó a los emotivos mensajes dedicados al artista mexicano y honró su trabajo para América Latina.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Toei Animation destacó la trayectoria de Mendoza en Dragon Ball y otras producciones animadas.

“Descansa en paz, Luis Alfonso Mendoza, un maravilloso actor de doblaje en español que prestó su voz a muchos personajes fantásticos, incluido nuestro querido Gohan. Gracias Luis por todo”, reza el tuit.

Mendoza fue asesinado este fin de semana en Ciudad de México tras una discusión por el alquiler de un estudio. Después de disparar contra Mendoza, el asesino acabó con la vida de la esposa del actor de Dragon Ball y su cuñado.

DRAGON BALL | Goku se despide

A través de las redes sociales, varios de sus colegas de Dragon Ball Super vienen lamentado su muerte. Uno de los primeros en manifestarse fue Mario Castañeda, conocido mundialmente por ser en la serie la voz de Goku, padre de Gohan.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso... Que alguien me lo explique. Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste”, escribió Castañeda en Twitter.