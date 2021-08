Aquellos que siguen todas las publicaciones del manga de Dragon Ball Super saben que cada cierto tiempo se publican un volumen en donde compitan varios episodios. A su vez, Akira Toriyama y Toyotaro se toman la libertad de compartir algunas palabras con la comunidad.

En esta ocasión, se desarrolla en el manga la saga de Granola, el último superviviente de la raza Cereal. En este arco argumental, vemos que Goku y Vegeta se enfrentan al guerrero más poderoso del universo.

Como es de esperarse, Toriyama nos ha ido presentando nuevos personajes, como Monite o los Zucarianos. Por un lado, Monite es un namekiano que quedó varado en este planeta. Gracias a él hay dos esferas del dragón que invocan a Ultimate Shen Long.

Los Zucarianos, a diferencia, se trata de una raza que se refugió en este planeta luego de que el suyo haya sido destruido presumiblemente por Freezer. Básicamente, compraron un planeta para volver a hacer crecer su cultura.

En el volumen 16 del manga vemos que Toriyama creó a estos personajes, pero pensó a ponerle el nombre de Slug o Sugaru a Monite. Se trata de una referencia a ammonoidea un tipo de moluscos.

Recordemos que Toriyama toma nombres extraños para sus personajes. Por ejemplo, los Cerelianos fueron eliminados por los saiyajins y ahora en sus ruinas se desarrollan los Zucarianos.

Dragon Ball Super: Toriyama comparte los secretos de los Zucarianos. (Foto: Manga Plus)

Origen del poder de Vegeta:

Luego de casi ser abatido por los ataques de Granola en el Planeta Cereal, Vegeta dijo “Qué divertido. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. No tengo que proteger ni salvar a nadie. Puedo simplemente concentrarme en el combate. Este es el mejor de los sentimientos”.

La frase del personaje de Dragon Ball Super hace referencia a lo que dijo el Dios de la Destrucción Beerus al Príncipe Saiyajin en un entrenamiento: “Mientras la duda pese sobre tu alma, este poder nunca será tuyo. Mientras estés atrapado por el pasado, nunca lograrás superar esto. Mi mente siempre está en la destrucción y nada más. Por eso no hay límite para mi poder”.

