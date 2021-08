Toyotaro y Akira Toriyama son los principales responsables del manga Dragon Ball Super. Si bien no hay novedades del anime desde el Torneo del Poder, el manga lleva dos sagas de ventaja y actualmente viene desarrollando la historia de Granola. En una reciente entrevista, Toyotaro reveló qué fue lo que más le sorprendió de esta nueva aventura.

La llegada de Granola a Dragon Ball Super fue aprovechada por Toyotaro para explicar más detalles sobre las esferas del dragón. Hasta hace unos episodios del manga, la comunidad solo estaba al tanto de las esferas de la Tierra y del Planeta Namek. Lo que hizo Toyotaro fue crear unas nuevas para convertir a Granola en el ser más poderoso del universo.

DRAGON BALL SUPER | Declaraciones de Toyotaro

El editor de Dragon Ball Super contó en una entrevista con Victory Uchida que esa parte de la trama fue lo más sorprendente en su carrera.

“Además, hay ciertas cosas que realmente no puedo hacer, ¿sabes? Es decir, teniendo en cuenta mi posición. Honestamente, crear nuevas Bolas de Dragón no era algo con lo que debería haberme involucrado. Así que estoy muy agradecido porque Toriyama-sensei me diera una posibilidad así. En el momento sentí algo así como ‘Wow, ¡de verdad que puedo hacer algo así! ¡Puedo crear unas nuevas Bolas de Dragón!’ Esa revelación en particular fue algo increíble para mí”, declaró.

Granola invoca a Ultimate Sheng Long

En el episodio 69 de Dragon Ball Super, Toyotaro desarrolla que donde haya un namekiano habrá esferas del dragón. La diferencia entre los planetas es dónde se esconden estas poderosas esferas. En el caso de Nuevo Namek, son los patriarcas de cada pueblo los encargados de protegerlas.

En la Tierra hay esferas del dragón por Dendé y se distribuyen al azar por todo el globo. Curiosamente, en el Planeta Cereal solo hay dos esferas y una de ellas estaba perdida.

