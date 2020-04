Dragon Ball Super se estrenó en el 2015 con la promesa de presentar nuevas aventuras de Goku y Vegeta. Akira Toriyama, para este fin, tuvo que eliminar Dragon Ball Gt del canon oficial para así poder justificar capítulo y sagas por más de tres años.

Lamentablemente, en el camino se eliminó varios detalles como el super saiyan 4 y otros viejos personajes del anime original. No obstante, Toyotaro cada mes trae a la vida diferentes personajes de los que conocemos poco.

En esta edición de “Toyotaro dibuja” se ha presentado a Coronel Silver. “Todos los oficiales de la Patrulla Roja son geniales, me gustan mucho”, comenta el mangaka cuando nos presenta un diseño moderno de este villano de Goku.

Se trata de uno de los primeros en enfrentar a Kakaroto cuando era muy pequeño. Pocos recordarán pero Mario Castañeda le dio la voz a este personaje en el anime, pero duró muy poco en la pantalla chica.

Dragon Ball Super. Toyotaro trae a vida personaje olvidado por Akira Toriyama. (Foto: Toyotaro)

Dragon Ball: Disney estaría trabajando en una serie live action de la franquicia de Akira Toriyama

Dragon Ball Evolution fue una de las producciones más criticadas por la comunidad de Dragon Ball. Han pasado 10 años desde su estreno, y parece que los fanáticos están listos para ver una nueva producción live action de la franquicia de Akira Toriyama.

Ahora, ha surgido un nuevo rumor que implicaría una nueva producción de la franquicia. Disney tendría pensado hacer una serie live action del anime para su nueva plataforma de streaming Disney+.

Según We Got This Covered, la industria del Ratón desea situar su producción en Vegeta, el Príncipe Saiyajin. Eso quiere decir que el spin-off se ubicaría después entre la primera y segunda película.

Debido a esto, el proyecto aún tiene un largo camino para recorrer, puesto que todavía no inicia la fase de producción. Asimismo, Disney aún no confirma el hecho y, por el momento, se dice que la industria está centrada en Star Wars y Marvel.

Cabe resaltar que los fanáticos no gustan mucho de esta idea, puesto que las anteriores producciones han demostrado que la serie solo está hecha para ser visualizada en anime. Sin embargo, Disney podría sorprender y dar un mejor producto a la comunidad de Dragon Ball.