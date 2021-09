El capítulo 76 del manga de Dragon Ball Super ya está disponible en la web Manga Plus. Este estreno muestra como Vegeta busca convencer a Granola de que no es enemigo pero si no entra en razón está listo para liberar todo su ki de saiyajin.

Goku intervino en el combate para evitar la muerte de Vegeta pero este último ha decidido luchar por su cuenta. En este momento, básicamente, están buscando ganar tiempo ya que saben que el combate está perdido.

“Otra vez vas a luchar tú solo? Nunca entenderé la forma de pensar de losa saiyans”, comenta Granola al respecto. “Eres tú el que está loco. Tus deseos de venganza han destrozado tu mente”, replica Vegeta.

Por lo pronto, el cereliano no parece entrar en razón, simplemente desea eliminar a los dos saiyajins que llegaron a su planeta. Recordemos que Freezer junto a su ejército atacó hace muchos años atrás este lugar y aniquiló a los habitantes con el objetivo de vender el planeta.

No obstante, parece que Vegeta no pierde la fe en que este personaje se transformará en un poderoso aliado.

“Cualquier resentimiento contra nosotros los Saiyajin es bien merecido. ¿Cómo podría objetar que me destruyas aquí y ahora? Sin embargo, al erradicar a los Saiyajin, ¿no estás simplemente repitiendo la historia? Ustedes, los cerealianos, nunca fueron una tribu tan salvaje, ¿verdad?”, explica el saiyajin antes de recibir un poderoso golpe en el rostro.

Dragon Ball Super: Vegeta advierte que Granola se convertirá en lo que más odia. (Foto: Manga Plus)

