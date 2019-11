Dragon Ball Super sigue congelado en las oficinas de Toei Animation. El anime llegó a su final a inicios de 2018. Después del estreno de la cinta de Broly, el Saiyajin Legendario, el manga cuenta ahora las aventuras que continuaron al Torneo del Poder.

Si deseas conocer qué es lo que sucedió luego del Torneo de Poder deberás saber que el manga se siguió publicando una vez finalizado el anime. Toyotaro declaró que él sería el encargado de la obra a papel.



En el capítulo 52 y 53 reveló que Goku ha entrado en un entrenamiento con Merus, el patrullero galáctico, para desatar el Ultra Instinto. Vegeta, por otro lado, viajó al planeta Yardrat para aprender una nueva técnica.

No obstante, el manga de Dragon Ball Super reveló que hay unas cuantas técnica que puede aprender el saiyajin, como la teleportación o crear clones. Por supuesto, los fans han puesto en duda que logre llegar al Ultra Instinto.



Kofi Outlaw, periodista de Comic Book, explica que Vegeta no debería llegar al Ultra Instinto debido a que se seguiría la lógica sobre perseguir siempre a Goku, no hay que olvidar que él llegó se ser un villano a uno de los héroes más grandes del anime y el manga.



Él ha sido uno de los más sacrificados personajes que creó Akira Toriyama, inclusive vimo que él tuvo que llegar al Super Saiyan Azul por su cuenta. Una técnica nueva que ponga en aprietos a Moro, el nuevo villano, llegaría de forma más fresca a la historia de Dragon Ball Super.