Hay algo que los Yardrat deben advertir sobre Moro y la nueva técnica que Vegeta aprenderá en el manga de Dragon Ball Super. Ocurre que el Príncipe Saiyajin puede echar todo a perder si es que aprende a multiplicarse, una habilidad que los yardratianos dominan con bastante experiencia.

En caso que Vegeta domine la multiplicación, Moro podría aumentar considerablemente su energía si es que absorbe el poder de cada copia del Príncipe Saiyajin. Eso significaría el desastre para los Guerreros Z, quienes no tuvieron la oportunidad de derrotar a Moro en un primer encuentro.

De momento, sabemos que Vegeta está practicando su equilibrio en Yardrat. El manga de Dragon Ball Super lo ha mostrando sentado en un pico sumamente concentrado. Los fans creen que se trata de la dominación del espíritu para que, posteriormente, el Príncipe Saiyajin sea capaz de controlar el Ultra Instinto, incluso antes que Goku.

Los yardratianos son capaces de clonarse (Toyotaro)

Todavía es un misterio saber qué tanto entrena Vegeta en Yardrat. Se desconoce cuál será su técnica final después de las sesiones de entrenamiento. Lo que sí podemos descartar es la teletransportación, debido a que el mismo Vegeta criticó esa técnica cuando Goku la puso en práctica para huir de Moro en Dragon Ball Super. El Príncipe Saiyajin dijo que los guerreros no huyen, sino de que deben aumentar su poder a través del combate.

