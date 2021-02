Dragon Ball Super: Vegeta sabe algo más de los Saiyajins que aún no revela después de tantos años

Vegeta sabe algo más que aún no revela en Dragon Ball Super. Desde los primeros episodios de la saga Dragon Ball Z, Vegeta se ha presentado como el orgulloso Príncipe Saiyajin, pero hay algo que lo atormenta, una duda sobre su propia herencia y legado que el Dios de la Destrucción Beerus ha descubierto con suma facilidad.

El episodio 69 del manga Dragon Ball Super empieza con una reveladora conversación entre Beerus y Vegeta.

“Nosotros no sabíamos vivir de otra forma que no fuera luchando. Yo sé que no estamos libres de pecado”, señaló Vegeta. “Comenzamos con nuestra rutina de destrucción e invasiones día tras días cuando empezamos a servir a la familia de Freezer”.

Vegeta conversa con Beerus en el episodio 69 (Shueisha)

Beerus pregunta entonces si los crímenes cometidos por los Saiyajins fueron por culpa de Freezer. “No estoy diciendo eso”, respondió Vegeta. “Mi padre solo quería poder y construyó su reinado sacrificando a otros. La destrucción de los Saiyans ya había comenzado antes de ser controlados por la familia de Freezer”.

Luego, Vegeta acepta que la ruina de los Saiyajins estaba predestinada, incluso desde antes de la aparición de la familia de Freezer, pero sin explicar el porqué. Vegeta es consciente del abuso de poder cometido por su padre al sacrificar a otros en beneficio de su reinado, pero aún así da cuenta de que sabe algo más que todavía no se revela en canon de Dragon Ball Super.

DRAGON BALL SUPER | Leer episodio 69

Aquellos que han seguido las publicaciones del manga de Dragon Ball Super saben que los Namekianos estuvieron al borde la extinción cuando Moro llegó a atacar el planeta Nuevo Namek.

El objetivo de este villano era recuperar sus poderes y su fuerza para dominar una vez más todo el Universo 7. Pues en el capítulo 69 del manga de Dragon Ball Super se aborda el tema del origen de estos personajes.

Luego de la eliminación de la raza Cereal a manos del ejército de Freezer, Granola se aisló en una montaña junto a Monite, un anciano de la raza Namek. Este sabio explica que donde haya uno de su raza habrá esferas del dragón.

El capítulo 69 de Dragon Ball Super se puede leer en la página web Manga Plus en el siguiente enlace. Encontrarás el manga en español y en ingles.

