El último capítulo de Dragon Ball Super sorprendió a todos. Cuando muchos creían que Toyotaro copiaba la historia de la saga de Cell en el momento en que Goku le daba las semillas del ermitaño a Moro, el manga dio un giro inesperado.

Luego de que el villano se recuperó en su totalidad gracias a las semillas, traicionó su palabras y logró utilizar una técnica de los ángeles. Moro ahora se ha fusionado con la Tierra y pone en peligro a todos.

Whis admite que ahora no pueden eliminar a Moro debido a que deben destruir la Tierra en el proceso. Goku provocó todo esto y ni el Ultra Instinto sería una solución para el caso.

¿Vegeta por fin se robará el protagonismo?

Tras el estreno del último capítulo de Dragon Ball Super, han comenzado a publicarse las teorías acerca del futuro del manga y los dedos apuntan a Vegeta. Así es, el príncipe de los saiyajins podría solucionar el gran error de Goku.

¿Cómo lo haría? Pues si retrocedemos unos cuantos capítulos nos topamos con el entrenamiento que tuvo Vegeta en el planeta Yardrat. Gracias a Pybara, logró aprender la técnica de “partición del espíritu”.

Dragon Ball Super: Vegeta tiene la solución al problema causado por Goku. (Foto: Toyotaro)

Esta técnica sería crucial para separar a Moro de la Tierra, de la misma manera que Vegeta lo separó del ki que no le pertenecía. No obstante está la problemática de qué sucede si esto no es posible.

La segunda opción sería separar a Moro de Androide 73. Este último quedaría fusionado a la Tierra para siempre mientras que el villano principal deberá ser apresado inmediatamente después de su separación del androide.