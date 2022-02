Dragon Ball Super es la nueva franquicia creada por Akira Toriyama. Comenzó su emisión en televisión el año 2015 y cerró su emisión con la saga del Torneo de Poder en marzo de 2018. Desde ese momento, Toei Animation se volcó en la producción de diferentes series alternativas que escapaban al canon.

A su vez, trabajaron con Toriyama para la producción de la cinta de Broly, la primera de la franquicia actual. A diferencia de otras películas de Goku y Vegeta, se optó por utilizar la tecnología CGI para las animaciones de las peleas.

El 22 de abril, volverá Dragon Ball Super a la pantalla grande pero con una apuesta mucho más alta: toda la cinta será desarrollada en tecnología CGI, tanto personajes, escenarios y efectos especiales.

Por supuesto, tras esta revelación, han salido retractores, como Masaki Sato animador de algunos episodios del anime. Detalló que le parece un tanto extraño como se ven las líneas al rededor del rostro, como esta imagen de Vegeta.

Dragon Ball Super: Vegeta tiene un problema en la cinta “Super Hero” y animador lo hace notar. (Foto: captura)

Cabe resaltar que él ha trabajado en la animación de Dragon Ball Z, en donde todo era a mano.

“Como no estoy involucrado en esta película, puedo hablar de esto. Odio el sombreado. Siempre trato de no sombrear las narices, simplemente me parece tonto. La animación dibujada a mano… es un punto de venta clave. No estoy demasiado interesado en la animación completamente generada por computadora, pero si la trama es interesante, ¡creo que está bien! La única forma de saberlo con certeza será viendo la película”, detalló Sato.

Tráiler de “Dragon Ball Super: Super Hero”

