Granola por fin ha logrado convertirse en el guerrero más fuerte del universo según las imágenes del capítulo 70 de Dragon Ball Super. Cualquiera se imaginaría que es Goku el más poderoso pero con las esferas del dragón esto ha cambiado.

Este nuevo episodio ya se compartió vía Manga Plus y comenzó con la revelación de que Ultimate Shen Long no puede cumplir el deseo de Granola si no acepta una condición: restarse tiempo de vida para condensar todo su poder.

Como es de esperarse, la sed de venganza supera al personaje y decide que vale la pena quedarse solo con tres años de vida para poder eliminar a Freezer. Según lo que vemos en el manga, puede inclusive utilizar el Hakai, el poder de los dioses de la destrucción.

Whis, por su lado, tienen un presentimiento y utiliza su vara para saber qué está sucediendo en el universo. Logra ver a Granola viajar hasta la base de Elec y solo atina a decir “Ya veo... Conque era eso, ¿eh? Parece que esto va a traer problemas”.

Logra avistar a Granola mientras se corta el cabello y se prepara para su visita a Elec. Por ahora su objetivo es saber dónde se esconde Freezer. Lo que él no sabe es que Elec y compañía no tienen intención de decirle la verdad.

Por lo pronto, todo se va preparando para un gran combate entre Goku, Vegeta y Granola.

Dragon Ball Super: Whis ya sabe que ha nacido el guerrero más fuerte del universo. (Foto: Manga Plus)

Dónde leer el capítulo 70 del manga

Toyotaro publica el manga a través de la revista V-Jump; no obstante, se traduce al español y al ingles vía online, y finalmente se publican en la web Manga Plus. Allí podrás revisar los últimos episodios de Dragon Ball Super de forma gratuita.

Solo ingresa al siguiente enlace para leer el manga de Dragon Ball Super.

¿Qué sucedió en el capítulo 70?

Granola está frente a Ultimate Shen Long para pedir su deseo: convertirse en el guerrero más fuerte del universo. Lamentablemente, el dragón no es capaz de cumplir el deseo si no acepta una condición.

Básicamente, le explica que le debería quitar tiempo de vida (Granola viviría unos 200 años) para que se vuelva el más fuerte de todos los luchadores. Al aceptar esta condición, el manga aclara que solo le quedan tres años de vida.

Como es de esperarse, Elec no está dispuesto a revelarle la ubicación de Freezer y su ejército debido a que son sus mejores aliados. Pero para evitar un conflicto con Granola se propone eliminarlo.

¿Cómo lo logrará? Pues enviará a Granola a luchar contra los dos saiyajins más poderosos del universo: Goku y Vegeta. Ambos se están entrenando para dominar el Ultra Instinto y el Hakai, respectivamente.

