Sin duda, uno de los animes más famosos de los últimos tiempos ha sido Dragon Ball Super , la nueva apuesta de Akira Toriyama y Toei Animation que se comenzó a transmitir desde julio del 2015, convirtiéndose rápidamente en el favorito de los fans de la franquicia.



A pesar que en su inicio todos comentaron sobre la diferencia de animación entre este nuevo anime con los anteriores, incluyendo a Dragon Ball GT que no era canon, la serie fue todo un éxito, que hasta el día de hoy muchos esperan con ganas el siguiente capítulo.



Ahora que estamos a pocos meses de finalizar el anime, una noticia a alegrado a todos los fans: podrán ver gratuitamente los episodios de Dragon Ball Super en el canal oficial de Youtube de Toei Animation:​

De momento, sólo se ha subido el primer episodio del primer anime de Dragon Ball, y Toei Animation no ha dado ninguna fecha de cuando estarían disponibles los capítulos de Dragon Ball Super , por lo que la comunidad ha especulado que sería luego de terminada la emisión oficial en unos meses.

Dragon Ball Super 123 - ¡La técnica oculta de Androide 17! [SPOILERS]

Dragon Ball Super Androide 17 (Foto: Captura) Dragon Ball Super Androide 17 (Foto: Captura)

Goku tomará la posta y se transformaría en Súper Saiyajin Blue. Mientras que Gohan y Androide 17 trabajan en equipo para vencer al segundo más poderoso del Universo 11, Toppo. Androide 17, según la sinopsis, usará una técnica nunca antes vista para paralizar al oponente a la espera de un ataque de Gohan, para que acabe con el líder de los Troopers.



Para infortunio de nuestros protagonistas, el hijo de Goku duda y pierde la oportunidad de acabar con Toppo. Lo que no se menciona es que viene después de esto, ni sobre la pelea de Freezer vs. Dyspo, que comenzó en el capítulo 122.​



Por lo que vimos en el episodio 122 de Dragon Ball Super , la pelea con Freezer aún se extenderá. Muchos fans de la serie están disgustados con el desempeño de Vegeta, esperaban que este de mucho más pelea.



Lo que se especula es que Goku no podrá contra Jiren y tendrá que unir fuerzas con Vegeta para una batalla final, como se observa en los créditos finales del capítulo 122. De lo contrario necesitaría usar toda su fuerza para salir victorioso.