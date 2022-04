Sabemos que eres bien fanático de Dragon Ball para haber caído a esta publicación. Quizá ya te sabes de memoria el desarrollo del canon; sin embargo, muy pocos saben de los episodios especiales que Akira Toriyama preparó exclusivamente para Japón. Si bien no suman nada a la trama principal, estos especiales de Goku dan cuenta de lo importante que es el personaje para el imaginario nipón.

Algunos de estos especiales nunca recibieron doblajes en inglés y aún más nunca recibieron lanzamientos físicos. Dado que son tan difíciles de encontrar, excepto para los fanáticos más acérrimos, no sorprende que la mayoría haya olvidado que existieron. Veamos algunos para que sepas un poquito más de Dragon Ball fuera del canon.

DRAGON BALL | Goku enseña seguridad vial

En los años 80 y 90, se reclutaron varios personajes de anime para ayudar a enseñar varios conceptos de seguridad a los niños. El especial muestra algunas escenas de lucha geniales antes de que Goku y la pandilla se dirijan a West City para asistir a la fiesta de cumpleaños de Bulma.

DRAGON BALL | Cuidado con el fuego

La Brigada de Bomberos de Goku fue otro especial centrado en la seguridad. El especial comienza con niños jugando sin control con fuegos artificiales y casi incendiando un bote de basura antes de que Goku venga a apagarlo.

DRAGON BALL | Especial de Broly

Este especial de Dragon Special proyectado en el Tokyo Skytree pasó desapercibido para la mayoría de los fanáticos que no vivían en Japón, ya que no tenían forma de verlo. Era un anuncio único para la próxima película de Broly, pero en realidad no presentaba al personaje de ninguna manera. En cambio, mostró fragmentos con Goku, Frieza y Shenron, pero poco más en su colección única de pantallas.

DRAGON BALL | Remake de OVAs

Dragon Ball Z: Plan to Eradicate Super Saiyans se lanzó en 1993, lo que hizo que la calidad del original fuera un poco mala en comparación con los lanzamientos más nuevos. Por extraño que parezca, se lanzó una versión completamente rehecha exclusivamente como característica especial en el juego de PS3 y XBox 360 Dragonball Raging Blast 2. El especial se hizo originalmente para ayudar a presentar personajes para un juego japonés de Nintendo.

DRAGON BALL | Especial de fin de año

El breve especial presenta a Gohan, Goten y Goku repasando los eventos que sucedieron en los Juegos de Cell, así como a Goku contando la historia del Torneo del Otro Mundo y su lucha contra Pikkon. Es esencialmente un breve episodio de resumen que explica por qué no se incluyó en futuros lanzamientos, pero presenta algunas escenas únicas creadas por Toei Animation.

DRAGON BALL | Especial de vacaciones

Si bien hay dos alborotadores atacando West City que Goku y Gohan derrotan, el resto del especial se centra en recapitular las primeras tres películas de Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies , Sleeping Princess in Devil’s Castle y Mystical Adventure , así como las primeras seis películas de Dragon Ball Z: Dead Zone , The World’s Strongest , The Tree of Might , Lord Slug , Cooler’s Revenge y The Return of Cooler.

El especial completo solo se emitió por televisión y nunca recibió un lanzamiento físico y nunca se le dio un doblaje en inglés. El especial se hizo para promocionar la próxima película de la serie, Dragon Ball Z: Super Androide 13.

