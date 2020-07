Rick y Morty no tienen respeto por nada... y eso es algo que encanta de esta serie animada. Toonami compartió un video promocional de esta producción al estilo japonés. Los seguidores de las obras animadas niponas se dieron cuenta de muchas referencias, entre ellas, algunas pincelas de Dragon Ball, Akira y demás producciones.

El cortometraje se llama “Rick and Morty vs. Genocider” y fue producido por Takashi Sano, conocido por su trabajo en ‘Tower of God’. Sano es el responsable de haber sembrado tantas referencias de la cultura oriental, incluyendo Dragon Ball.

La escena corresponde al momento en el que Rick adquiere superpoderes y vuela en torno a sus enemigos. Al grito de “Super Rick”, el personaje tiene la misma apariencia de Goku Super Saiyajin en Dragon Ball y ejecuta los mismos movimientos de pelea.

Después, la explosión que sigue al contraataque de Rick recuerda a la esfera atómica de destrucción absoluta que aparece en Akira, de Katsuhiro Ôtomo.

El video fue compartido originalmente en la Comic Con de San Diego, donde se informó que las temporadas cinco y seis de Rick y Morty están en plena producción.

DRAGON BALL | Piccolo

¡Un giro en la trama de Dragon Ball Super! La última entrega ofrece más pistas de cómo Moro se sale con la suya para hacer frente a la partición forzada del espíritu de Vegeta. Ahora mismo, las cosas pintan mal para la Tierra y Moro está a nada de conseguir su objetivo.

El episodio 62 de Dragon Ball Super empieza con la pelea entre el Príncipe Saiyajin y la nueva transformación de Moro después de absorber a Siete Tres. Después de los primeros puñetazos, Moro revela que la energía de Siete Tres fue siempre suya, por lo que no hay límite de tiempo para su nuevo poder.

Lo peor para los Guerreros Z viene después cuando Moro toma del cuello a Vegeta y copia sus poderes. Piccolo entonces explica lo peor de esta situación.

“Si ha copiado el poder de Vegeta, significa que también ha copiado la partición forzada del espíritu”, advirtió el namekiano. “O sea que ahora no pueden usar sus fusiones, ni la normal ni la Portara”.