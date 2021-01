No cabe duda que Evangelion es uno de esos animes que hay que ver una vez en la vida. Lamentablemente, la obra está tan tocada que es difícil seguirle el orden a las diferentes producciones.

Esto se debe a que la obra inicialmente fue un anime que se estrenó en 1995 y se tuvo que terminar con una presupuesto sumamente bajo. El final se ha vuelto a hacer una y otra vez luego de que finalmente se consiguiera el presupuesto.

Actualmente, puedes ponerte al día con la emisión de Evangelion en Netflix, allí están disponibles las películas también. Una vez que sepas todo lo que sucedió en esta obra es momento de darle un vistazo a Evangelion 3.0+1.0, la nueva película canon.

Khara Inc., compañía que desarrolla la película Evangelion 3.0+1.0, compartió un póster oficial de la cinta. Allí se ha eliminado la fecha original de estreno que estaba programada para junio 2020, solamente deja el mensaje de ‘próximamente’.

A su vez, se ha compartido un último tráiler oficial en donde ya se puede escuchar “One Last Kiss”, de Hikaru Utada, el tema principal de la película. La cinta se estrenará, por lo pronto, en el 23 de enero en Japón. Todavía no hay fecha de estreno en el resto del mundo.

HISTORIA Y SINOPSIS OFICIAL DE “EVANGELION 3.0+1.0”

Por ahora, no existe una sinopsis oficial de “Evangelion 3.0+1.0”, y el estudio de animación con Hideaki Anno no han dado más detalles del argumento de la película o qué es lo que sucederá durante la misma con sus personajes.

En la página oficial de Evangelion, existe una “introducción” a la película que reza lo siguiente: “Evangelion está finalmente completado. Desde el 2007, la serie de “Rebuild of Evangelion” ha publicado tres trabajos. El lanzamiento teatral del último, la cuarta parte, está decidido.

¿Cuál es la naturaleza de las personas? ¿Para qué vive la gente? El tema de Evangelion tiene un núcleo universal que atraviesa cualquier edad. Shinji, Rei, Asuka y Mari son personajes llenos de vitalidad que manejarán los Evas y explorarán esta nueva forma de vida.

Una espectacular visión del mundo con vistas a las relaciones de las personas, ajustes precisos hechos en detalle e imágenes creadas con la última tecnología digital que aparecerán una tras otra junto a los diseños, colores y expresiones sentimentales que irán directos al corazón.

La narrativa única del director Hideaki Anno se vuelve adictiva una vez más. Él volverá al origen de la animación y hablará de la continuación de esta historia iniciada en el 2012 con nuevas ideas y sentimientos. Todos disfrutarán del film, tanto los fanáticos del anime de 1995 como los seguidores de este fenómeno social que unió a artistas y eruditos, el final de más de 25 años desde la creación de Evangelion”.

Gracias al avance de la película “Evangelion 3.0+1.0” que se mostró en el Japan Expo 2019, la lucha de los Evas se trasladará a todo el mundo y no solo a Japón, siendo en esta ocasión NERV una de las asociaciones más famosas del mundo luego de lo que sucedió en la tercera entrega. ¿Qué pasará con los humanos? ¿Qué harán los pilotos? De momento, existen cientos de preguntas sin respuestas.