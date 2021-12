La compañía Funimotion, dedicada a la distribución de anime en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, anunció sus próximos estrenos para diciembre a través del “Jueves de Doblaje”. Se trata de nuevas producciones que estarán disponibles exclusivamente en la web de Funimotion.

Comenzando el 2 de diciembre, y cada jueves de este mes, series como Moriarty the Patriot, Appare-Ranman! y Wandering Witch: The Journey of Elaina, entre otras, estarán disponibles en la región.

Jueves, 2 de diciembre

Moriarty the Patriot – Nueva Serie (12 episodios):

A finales del siglo XIX, la nobleza del Imperio Británico reina mientras su clase trabajadora sufre por su culpa. Comprendiendo su difícil situación, William James Moriarty quiere destruir a los dominantes. Frustrado por la desigualdad sistémica, Moriarty elabora estrategias para enmendar a la nación. Ni siquiera el detective Sherlock Holmes puede interponerse en su camino. ¡Es hora de que el crimen revolucione al mundo!

Shadow House T1 - Nueva Serie (13 episodios):

En la Casa Shadows vive una familia de seres sin rostro que expresan sus emociones a través de muñecos vivos, que además limpian incesantemente el hollín de la mansión. Una de esas sirvientas, Emilico, ayuda a su ama Kate mientras ambas aprenden más sobre sí mismas y los secretos de la casa.

Jueves, 9 de diciembre

The Prince of Tennis II OVAs vs Genius (10 Episodios):

¡Sigue el clásico, ahora con una nueva rivalidad feroz! Keigo Atobe y Hyotei Academy conquistan la Copa del Mundo y los jugadores regresan a casa. No obstante, cuando Atobe y la corporación construyen una nueva cancha de tenis para Hyotei, Yukimura y el resto del equipo de Rikkai son nominados para enfrentarlos por primera vez. ¿Podrán destronar a los campeones tan rápido? ¡Que empiece el juego!

Kono Oto Tomare T1 (13 episodios):

El miembro restante del Club de Koto de una escuela secundaria, aceptará a cualquiera que esté interesado en el icónico instrumento tradicional japonés. Sin embargo, cuando un delincuente incomprendido y un músico prodigio se inscriben, encontrar la armonía no será fácil, especialmente cuando hay competencias en equipo a la vuelta de la esquina. Pero, con suficiente tiempo y una habilidad increíble en las cuerdas, tal vez este equipo disímil pueda llegar a emocionar a los jueces.

Jueves, 16 de diciembre

Appare-Ranman! Nueva Serie (13 Episodios):

El genial pero socialmente inepto ingeniero Appare Sorano, y el sabio pero cobarde samurái Kosame Isshiki, compiten en una carrera a través de Estados Unidos para ganar el premio y poder regresar a casa. Sin embargo, una multitud de peligros los acechan en esta carrera desde Los Ángeles hasta Nueva York.

Spice and Wolf Season T1 (13 Episodios):

Un mercader llamado Lawrence y una olvidada diosa de la cosecha viajan por el campo. En su camino, cosecharán la riqueza de la felicidad y encontrarán la miseria que a veces vive en el corazón del ser humano.

Jueves, 23 de diciembre

Sword Art Online T2 (24 episodios):

En un futuro cercano, un Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (VRMMORPG) llamado Sword Art Online permite que los jugadores se introduzcan en el juego directamente mediante el uso del Nerve Gear, un casco que les sumerge por completo.

Jueves, 30 de diciembre

Noragami T2 (13 episodios):

Yato puede que sea un dios menor ahora, pero está resuelto a ser grande y tiene un plan. Lamentablemente, las cosas no le están saliendo.

Wandering Witch: The Journey of Elaina – Nueva Serie (12 episodios):

Inspirada por su libro preferido, Elaina sale a conocer el mundo, viajando de un país a otro. Buscando experiencias nuevas, la humanidad se abre ante ella en todas sus formas. Su curiosidad y ganas de explorarla la motivan. ¿A dónde irás ahora, Elaina?

