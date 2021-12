Funimation celebrará el Año Nuevo con más de 20 series nuevas en su plataforma de streaming. Las transmisiones simultáneas desde Japón incluirán Attack on Titan Final Season Parte 2, The Case Study Of Vanitas, Sabikui Bisco, la segunda temporada de Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest, los estrenos de My Dress-Up Darling y Tribe Nine, entre muchas otras esperadas producciones de animé, que serán subtituladas y dobladas.

Transmisiones simultaneas que continuarán de la temporada otoño 2021 incluyen Ranking of Kings, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc y Platinum End.

ANIME | Transmisiones simultáneas 2022

5 de enero

Tokyo 24th Ward – 24th Ward es una isla artificial dentro de la bahía de Tokio. Tres de sus habitantes: Shuta, Ran y Koki, han sido mejores amigos desde la infancia, pero después de un incidente mortal, todo cambió. Un año después, reunidos por primera vez, reciben una misteriosa llamada telefónica. En la otra línea hay una voz familiar, de un amigo que se supone que está muerto. Juntos, tendrán que salvar su hogar.

8 de enero

My Dress-Up Darling – El estudiante de secundaria Wakana Gojo se preocupa solo por una cosa: hacer las tradicionales muñecas Hina. Sin nadie con quien compartir su obsesión, tiene problemas para hacer amigos, o incluso para mantener una conversación. Pero después de que la chica más popular de la escuela, Marin Kitagawa, revela su secreto, este e encuentra un nuevo propósito a sus habilidades de costura. ¡Juntos harán realidad sus sueños de cosplay!

How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Parte 2 – Kazuya Souma, repentinamente convocado a un mundo de fantasía y comprometido con la princesa, es coronado como el nuevo rey después de brindar a la familia real un consejo impresionante. Para gobernar el reino, está tomando la no tradicional (y muy humana) ruta de la reforma administrativa. En un reino de dragones y elfos, ¿será efectivo el camino original que propone este revolucionario?

Akebi’s Sailor Uniform – Es el primer año de escuela intermedia de Komichi Akebi y de todo corazón desea el uniforme de marinero de la Academia Privada Robai. A medida que se aproxima el próximo capítulo de su vida, sueña con todas las nuevas y emocionantes experiencias que tendrá: almuerzos escolares, clases, actividades en clubes y, por supuesto, ¡hacer muchos amigos! Con su atuendo favorito, Komichi se siente lista para cualquier cosa.

9 de enero

Attack on Titan Final Season Parte 2 – La guerra por Paradis se concentra en Shiganshina justo cuando los jaegeristas han tomado el control. Después de recibir un gran golpe en un ataque sorpresa dirigido por Eren, Marley actúa rápidamente para devolver el favor. Con el verdadero plan de Zeke revelado y un ejército sometido bajo un nuevo gobierno, esta batalla podría librarse en dos frentes. ¿Eren tiene la intención de cumplir los deseos de su medio hermano o tiene un plan propio?

Sasaki and Miyano – EXCLUSIVO DE FUNIMATION – Todo comenzó como una tradicional historia de amor: el chico malo de último año se encuentra con un estudiante de un curso menor adorablemente torpe, uno de ellos se enamora, y así sucesivamente. Pero aunque Miyano es un autoproclamado experto en relaciones amorosas, no se ha dado cuenta de que él ya está en una relación ¡Lo que significa que depende de Sasaki asegurarse de que su historia tenga un final feliz!

10 de enero

Fantasia Sango - Realm of Legends – EXCLUSIVO DE FUNIMATION – Cuando los Tres Reinos son devastados por demonios y monstruos, cuatro héroes con poco en común deben unirse para luchar contra los enemigos más feroces del reino. Juntos, los héroes revelan una conspiración insidiosa mientras comparten las alegrías y las tristezas de luchar contra una organización misteriosa que intenta destrozarlos a ellos y a los reinos.

Tribe Nine – EXCLUSIVO DE FUNIMATION– En Neo Tokio, los jóvenes decepcionados forman tribus que luchan entre sí en un deporte intenso llamado Béisbol Extremo. Una noche, dos chicos, Haru Shirogane y Taiga, conocen al hombre más fuerte del mundo, Shun Kamiya. Los tres unen fuerzas para jugar este despiadado juego contra un hombre misterioso que ha comenzado a tomar el control de todas las tribus. ¿Podrán derrotarlo antes de que sea demasiado tarde?

Sabikui Bisco – Al terreno baldío postapocalíptico de Japón, repleto de polvo, solo puede salvarlo una cosa: los hongos. Bisco Akaboshi, un criminal buscado y hábil arquero, busca un hongo legendario, conocido como Sabikui, del que se dice que devora todo el óxido. Un cangrejo gigante y un joven médico se unen a él en esta saga épica para salvar el país. ¿Podrá este trío inusual encontrar los legendarios hongos y salvar la tierra?

11 de enero

The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt – EXCLUSIVO DE FUNIMATION – Érase una vez, en una tierra lejana, vivió un príncipe genio. Este luchó junto a su pueblo y los guio a muchas victorias. Sin embargo, a decir verdad, el solo quiere dejarlo todo y vivir con tranquilidad.

She Professed Herself Pupil of the Wise Man – EXCLUSIVO DE FUNIMATION – Kagami Sakimori ha estado jugando al videojuego Arch Earth Online durante mucho tiempo como el personaje Dunbalf, un anciano hechicero. Un día después de ajustar su personaje, es absorbido por el mundo del juego y se transforma en una mujer; Ahora llamada Mira, esta debe convencer a la gente del mundo del juego de que es verdad una alumna de Danblf, quien desapareció sin dejar rastro hace 30 años.

13 de enero

Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest T2 – Transportado a otro mundo y abandonado por sus antiguos amigos, Hajime tuvo que hacer su ascenso literalmente desde el fondo. Fue en el laberinto donde fortaleció su magia débil y encontró varios aliados. Ahora, después de salvar a sus compañeros de clase, se aventura a que Erisen acompañe a Myu y a su madre. Luchará y derrotará a cualquiera con tal de encontrar el camino de regreso a casa, ¡incluyendo a un dios!

14 de enero

The Case Study of Vanitas –Es el París del siglo XIX y el joven vampiro Noé busca el Libro de Vanitas. Atacado por un vampiro demente, un médico humano llamado Vanitas induce a Noé a emprender una arriesgada cruzada para “curar” a toda la raza de vampiros. Si bien aliarse con él puede ser peligroso, Vanitas recibe noticias de que la Bestia de Gévaudan ha regresado, y Noé está siendo llevado para investigar este fantasma del pasado.

ANIME | Especiales sin fecha

The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc – Abril de 2095. Ha pasado un siglo desde que la magia se estableció como tecnología. Dos hermanos se inscriben en una prestigiosa escuela para magos llamada First High School afiliada a la National Magic University, mejor conocida como “Magic High School”. Tatsuya, el hermano mayor, es un estudiante “irregular” con un defecto fatal en sus poderes mágicos, mientras que Miyuki, la hermana menor, es una estudiante estrella con un talento mágico inigualable. Aunque ahora tienen una relación cercana de hermanos, hasta hace unos años, estos mantenían una relación disfuncional, donde Tatsuya era tratado como un sirviente. Un incidente, sin embargo, altera su relación para siempre. Hace tres años en Okinawa, una experiencia inolvidable da un vuelco a sus almas y destinos.

Lord El-Melloi’s II Case Files {Rail Zeppelin} Grace note -Episodio Especial – Llega un nuevo episodio especial de TV para la serie TYPE-MOON: años después de la Cuarta Guerra del Santo Grial de Fate / Zero, Waver Velvet, el niño que luchó junto a Iskandar, el Rey de los Conquistadores, asumió el título de Lord El Melloi II. En esta posición, asume innumerables misterios mágicos y místicos para la Torre del Reloj, la meca del mundo de la magia.

ANIME | Transmisiones simultáneas para otoño 2021

Yashahime: Princess Half-Demon–The Second Act – Estas gemelas extraviadas desde hace mucho tiempo, Towa y Setsuna, se reúnen tras diez años para descubrir que son las hijas medio diabólicas del gran demonio Sesshomaru.

Platinum End – “Te daré la esperanza de vivir”. Kakehashi Mirai perdió a sus padres en un accidente y vivió en la miseria con los familiares que lo acogieron. Habiendo perdido la ilusión por todo, saltó del techo de un edificio el día de su graduación de la secundaria. Pero luego conoció a un ángel...

Ranking of Kings – Incapacitado para oír, hablar o blandir una espada, el príncipe Bojji no parece el típico heredero al trono, y su reino está de acuerdo. Pero su fatídico encuentro con Kage, una sombra en el suelo, le procura su primer amigo verdadero. Los dos emprenden una gran aventura y, juntos, forman un vínculo que puede superar cualquier obstáculo ... incluso ser rey.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc – Después de visitar la residencia Rengoku, Tanjiro y sus compañeros se ofrecen como voluntarios para una misión dentro del Distrito de Entretenimiento, un lugar donde se venden los deseos y moran los demonios. Viajan junto al llamativo Sound Hashira, Tengen Uzui, en busca de un enemigo monstruoso que aterroriza a la ciudad. Comprometido a matar criaturas de la noche, la caza continúa.

