Dragon Ball: la Policía Nacional del Perú (PNP) le rindió homenaje a Luis Alfonso Mendoza, voz oficial latina de Gohan.

El día de ayer la comunidad latina de Dragon Ball se enteró del asesinato de Luis Alfonso Mendoza, quien en vida le dio voz a Gohan en la saga creada por Akira Toriyama. Lamentablemente, su esposa y cuñado también fueron asesinados en el tiroteo ocurrido en Ciudad de México.

Mendoza era un actor de doblaje conocido en México por darle voz a personajes como Gohan en Dragon Ball. Además, también tuvo participación de voz en producciones como ‘The Big Bang Theory’ y ‘Ant-Man’.

Mario Castañeda, quien da voz a Goku actualmente en Dragon Ball Super, también le dedicó unas palabras a uno de sus mejores amigos.

“Apenas hace un par de días no reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón de tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”.

Sin embargo, llamó mucho la atención que la Policía Nacional del Perú (PNP) también le dedicará un mensaje a Luis Alfonso Mendoza citando una de las frases de Gohan. Recordemos que el personaje fue el ‘Gran Saiyaman’ en la saga, un justiciero que luchaba contra los villanos ayudando a la policía.

“Debajo de cada uniforme, existe una persona con ideales, con sueños, con una familia como tú y cada día lucha por la justicia. Respétalo porque aún sin conocerte daría la vida por defender la tuya. #VidaQueCuidaTuVida #HastaSiempreGohan #Gohan”, fue el mensaje que acompañó la imagen en un post de Facebook.

Recordemos que Luis Alfonso Mendoza llevaba más de 20 años dándole voz a Gohan en diferentes series animadas de la franquicia Dragon Ball. Además, también es conocido internacionalmente por prestar voz a producciones de Marvel o Sony.

