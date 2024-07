Netflix ha lanzado el segundo tráiler oficial de la esperada tercera temporada del anime “Kimi ni Todoke - From Me to You”, basado en el popular manga de Karuho Shiina. El tráiler, que se estrenó el martes, adelanta el tema de apertura titulado “et cetera”, interpretado por imase, y anuncia que la nueva temporada estará disponible en todo el mundo a partir del 1 de agosto.

La dirección de la serie estará en manos de Kenichi Matsuzawa, conocido por su trabajo en “El príncipe del tenis” y “La leyenda de los héroes galácticos: Die Neue These”. Tomoko Konparu, quien supervisó los guiones de las dos primeras temporadas, regresa para la tercera entrega, trabajando junto a Michiko Yokote, escritora de series aclamadas como “Shirobako” y “Gintama”. La banda sonora estará a cargo de los músicos de SENS Project, quienes también participaron en la composición musical de las temporadas anteriores y otros éxitos como “xxxHOLiC” y “My Love Story!!”.

Kimi ni Todoke, temporada 3 - Tráiler

Los fanáticos de “Kimi ni Todoke” estarán encantados de saber que Mamiko Noto (voz de Sawako Kuronuma) y Daisuke Namikawa (voz de Shōta Kazehaya) regresarán para retomar sus roles en esta tercera temporada, titulada oficialmente “Kimi ni Todoke 3rd Season”. La animación de esta nueva entrega estará a cargo de Production IG, el prestigioso estudio conocido por su trabajo en títulos como “Ghost in the Shell” y “Psycho-Pass”.

Además de Noto y Namikawa, el reparto de voces incluye a destacados seiyuus (actores de voz) que regresan para interpretar a los queridos personajes del anime:

Miyuki Sawashiro como Ayane Yano

Yuko Sanpei como Chizuru Yoshida

Yuichi Nakamura como Ryū Sanada

Mamoru Miyano como Kento Miura

Yūki Ono como Kazuichi Arai (Pin)

Aya Hirano como Ume Kurumizawa

“Kimi ni Todoke - From Me to You” se basa en el manga homónimo de Karuho Shiina, que comenzó su publicación en 2006 en la revista shōjo Bessatsu Margaret de Shueisha y concluyó en noviembre de 2017. La historia sigue a Sawako Kuronuma, una chica tímida y apodada Sadako por su apariencia sombría, similar a la protagonista de “The Ring”. Su vida cambia cuando el popular Shōta Kazehaya se hace amigo de ella, dando inicio a una relación que evoluciona en un hermoso romance.

Kimi ni Todoke - póster promocional de la temporada 3 (Foto: Producción IG)

El manga se compiló en 30 volúmenes, el último de los cuales se publicó en marzo de 2018. Además del manga principal, Shiina también creó un spinoff titulado “Kimi ni Todoke Bangaihen: Unmei no Hito” (Kimi ni Todoke Spinoff: Soulmate), que se publicó desde abril de 2018 hasta mayo de 2022 en Bessatsu Margaret.

La espera de 13 años para una nueva temporada de “Kimi ni Todoke” ha creado una gran expectación entre los fans, quienes han seguido fielmente la serie desde su estreno inicial. La exclusiva de Netflix para la transmisión global asegura que seguidores de todas partes del mundo podrán disfrutar del regreso de Sawako y Kazehaya.

El estreno del tráiler ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con miles de comentarios y compartidos. La comunidad de fanáticos ha mostrado su entusiasmo y nostalgia, recordando los momentos emotivos y las enseñanzas sobre el amor y la amistad que caracterizan a “Kimi ni Todoke”.

Con un equipo de producción talentoso y un elenco de voces estelar, la tercera temporada de “Kimi ni Todoke - From Me to You” promete ser un evento imperdible para los amantes del anime y una celebración del legado de una historia que ha tocado los corazones de muchos. El 1 de agosto marcará el inicio de una nueva etapa para esta entrañable serie, y los seguidores están listos para embarcarse nuevamente en este viaje lleno de emociones y descubrimientos.

